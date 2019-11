Nézzük, milyen eredménnyel zárták a 2. kihívást a csapatok

Október 22-ig lehetett szavazni a Kisalföld 7próba a 2. kihívására adott megoldásokra. A feladatot összesen 18 osztály teljesítette a feltöltési lehetőség zárásáig. Ők nagyon szép számú embert mozgattak meg a feladat teljesítése során.

Ezzel a kihívással rajtatok keresztül arra szerettük volna felhívni a figyelmet, hogy mennyire fontos szerepe van idősebb korban is a rendszeres testmozgásnak, és hogy mindenki megtalálhatja azt a sportolási lehetőséget, ami korának, fizikai adottságainak megfelel. Ezért adtuk azt a feladatot, hogy nézzetek utána, melyek azok a kímélő mozgásformák, amiket idősebbek is biztonsággal végezhetnek, és mozgassátok meg a nagyit (és szüleiteket, nagynénit, nagybácsit, a szomszédot is).

A konkrét feladat úgy szólt, hogy szervezzetek olyan közös programot, ahol együtt mozogtok, vagy teljesítsétek ezt a kihívást egyénileg, a lényeg, hogy mozgassatok meg minél több (nálatok) idősebb embert! Ebben a kihívásban a mennyiség is számított. A kihívást úgy hirdettük meg, hogy az első 16 csapat, aki a legtöbb embert megmozgatását szervezi meg, pluszpontokat kaphat.

Kétségtelen, hogy a Kazinczy Ferenc Gimnázium és Kollégium 8/A osztályának tanulója nagyon bátor volt, és kiált több ezer ember elé az Audi Arénában – és ezzel elvileg a legnagyobb számú embert mozgatták meg -, szerkesztőségünk döntése alapján mégsem tudjuk számukra megadni a plusz pontot, mivel a fotóikon is jól látható, hogy ez a stadionnyi ember nem mozgott velük.

A feladatot összesen 18 osztály teljesítette a feltöltési lehetőség zárásáig. Sajnos most is voltak olyan osztályok, akik nem tartották a határidőt, nem töltötték fel időben a tablójukat, így a szavazásban sem tudtak részt venni.

A fentiek figyelembevételével mutatjuk a 2. próba pontszámait és az így kialakult rangsort:

Rangsor INTÉZMÉNY NEVE JELENTKEZŐ OSZTÁLY 1. próba: pontszám 2. próba: pontszám pluszpont a 2. próbán elért eredményért összes pontszám (1. és 2. forduló) 1 Kazinczy Ferenc Gimnázium és Kollégium 8A 584 656 0 1240 2 Győri Móricz Zsigmond Általános Iskola 6A 342 636 6 984 3 Péterfy Sándor Evangélikus Gimnázium 8/IV 362 432 16 810 4 Piarista Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda 5a 329 362 15 706 5 Kónyi Deák Ferenc Általános Iskola és AMI 7A 351 286 10 647 6 Szabadhegyi Magyar Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Gimnázium 6b 223 382 14 619 7 Prohászka Ottokár Orsolyita Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda 8H 286 241 13 540 8 Koroncó II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 7. 201 323 8 532 9 Rábapatonai Petőfi Sándor Általános Iskola 7A 240 285 4 529 10 Győri Szolgáltatási SZC Móra Ferenc Sportiskolai Általános Iskolája és Szakgimnáziuma 8A 213 287 12 512 11 Szigetköz Körzeti Általános Iskola és AMI Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Tagiskola 7. 259 248 1 508 12 Győri Szolgáltatási SZC Móra Ferenc Sportiskolai Általános Iskolája és Szakgimnáziuma 6A 190 238 5 433 13 Kisfaludy Károly Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Rábacsécsényi Tagiskolája 6 143 262 3 408 14 Beledi Általános Iskola 6B 214 173 11 398 15 Móra Ferenc Általános Iskola 6B 150 177 0 327 16 Beledi Általános Iskola 7A 264 0 0 264 17 Győri Gárdonyi Géza Általános Iskola 6C 118 114 9 241 18 Nakovich Mihály Általános Iskola és Óvoda 6. 176 0 0 176 19 Győri Kovács Margit Német Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Iparművészeti Szakgimnázium és Szakközépiskola 6b 0 156 2 158 20 Forrás Waldorf Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 6. 0 148 7 155 21 Tápi József Attila Általános Iskola 6 73 0 0 73

Itt is szeretnénk kiemelni a Móricz Zsigmond 6/A osztályt, akik helyezése és pontszáma tévesen jelent meg lapunkban.

Egy technika hiba miatt, az eredmények összesítésekor az osztályra leadott szavazatok nem jelentek meg, ennek következtében a lapban megjelent rangsor alapján úgy tűnhetett, hogy nem teljesítették a kihívást. A hibára sajnos csak lapzártánk után derült fény, ami miatt ezúton is elnézést kérünk! Online felületünkön azonnal korrigáltuk a rangsort, kiemelve tévedésünket. Köszönjük, hogy a történtek ellenére az osztály töretlen lelkesedéssel dolgozott a 2. próba teljesítésén.

Íme együtt az összes beküldött tabló: