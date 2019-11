Megalkották a jelen szótárát a csapatok – Eredményhirdetés és rangsor a 3. forduló után

A 2019-es, 2. Kisalföld 7próba történetében első alkalommal sikerült minden csapatnak teljesítenie a kihívást!

A csapatok a Kisalföld 7próba harmadik kihívását teljesítve megalkották a jelen szótárát, amivel áthidalható a generációk közötti kommunikációs szakadék.

A csapatok november 13-ig tölthették fel az elkészült tablókat – aki eddig nem töltötte fel, már nem tudta azt később pótolni! Szavazni pedig mától, november 18-ig lehetett a Kisalföld 7próba 3. kihívására adott megoldásokra. Azt mondhatjuk, hogy

ezt a feladatot egyik csapat sem skippelte, az összes osztály teljesítette a feltöltési lehetőség zárásáig. Gratulálunk! Ezt mi is nagyon adjuk!

A csapatoktól azt kértük, hogy készítsenek egy szótárt azokkal a szavakkal, kifejezésekkel amiket naponta használnak, de szüleik, nagyszüleik már nem biztos hogy értenék azokat. A feladat része volt az is, hogy kérdezzék meg az idősebbeket, hogy ők milyen diáknyelvet használtak, és ezeket állítsák párhuzamba azzal, ahogy a diákok ma írnak, beszélnek egymás között, és ezt mutassák be egy tablón.

A beérkezett tablók alapján kiderült, mennyire egy nyelvet beszélnek a fiatalok. Voltak olyan szavak, amelyek minden csapat szótárába bekerültek. Ugyanakkor az is kiderült, hogy mennyire más volt a szleng szüleik, nagyszüleik idejében.

Minden csapat nagyon szép megoldásokat adott be!

Közülük mégis kiemelnénk a Kazinczy Ferenc Gimnázium nyolcadikosait, akik nagyon alapos munkát végeztek! Igaz, hogy ebben a fordulóban nem ők kapták a legtöbb szavazatot, de ők voltak azok, akik talán a legtöbb szót gyűjtötték össze, és azokat kategóriákba is rendezték. Megtudtuk hogy beszélnek egymás között élőszóban, hogy írnak a Snapchaten, Messengeren vagy az Instán, de az emojikat is ügyesen szemléltették. Érdekes volt olvasni azt az összehasonlítást is, amit a szüleik és a saját szlengjükből készítettek.

Lássuk hát, ezen a próbán milyen eredményt értek el a csapatok, és az eddigi pontszámok alapján mi a jelenlegi sorrend: