Elérkezett a nap! Mutatjuk az első kihívást

Biztosak vagyunk benne, hogy az első kihívás igazán testhezálló lesz számotokra.

Úgy ahogy a tavalyi résztvevőknek, nekünk is újdonság és kihívás volt az első Kisalföld 7próba. Elárulhatjuk azt is, hogy mi is sokat tanultunk azokból a megoldásokból, amelyeket a tavaly versengő csapatoktól kaptunk, és ezeket a tapasztalatokat szeretnénk beépíteni azokba a kihívásokba, amelyeket nektek, a második 7próbázóknak találtunk ki.

Bemutatkozó kisfilmjeitekből máris remek közösségeket ismerhettünk meg. Láthattuk a videóitokból, hogy már most nagyszerű csapat vagytok, így biztosak vagyunk benne, hogy az első kihívás igazán testhezálló lesz számotokra.

De mielőtt elárulnánk, hogy mit kérünk tőletek, egy kicsit még térjünk vissza a tavalyi kihívásokhoz.

Az első Kisalföld 7próbán azzal indítottuk, hogy egy sportos kivívás elé állítottuk az osztályokat, mert a videós jelentkezésekből jól látszott, hogy minden iskolában népszerű a sport, és egy-egy osztályba sok sportkedvelő jár. Ez egyébként az indén résztvevő 23 csapatra ugyanígy igaz!

(Apropó 23: lapzártánk után derült ki, hogy két osztály bemutatkozó kisfilmje rajtuk kívül álló ok miatt nem jutott el hozzánk határidőre, így az ő jelentkezésüket is el tudtuk fogadni és indulhatnak a kihívásokon.)

Egy évvel ezelőtt az első kihívás egy olyan szabadon választott sportág kipróbálása volt, amit még soha nem űzött együtt az osztály. Mosonmagyaróváron az ujhelyisek vettek egy nagy levegőt és a látáskárosultaknak kifejlesztett csörgőlabdás játékban próbálták ki magukat.

Arra pedig, hogy miért pont ezt a sportot választották, igazán nyomós okuk volt: „Az osztályunkba jár Anita, aki látássérült, így neki is ugyanolyan esélye volt a győzelemre, mint bármelyikünknek…” – írták meg beszámolójukban.

Ez a nem mindennapi összefogás arra késztetett minket, hogy rajtatok keresztül beszéljünk arról, amivel talán kevesebbet foglalkozunk.

Talán már ti is tapasztaltátok, hogy a sérült gyerekek egyik nehézsége lehet, hogy alkalmazkodniuk kell az osztályközösséghez, a tanárokhoz, be kell illeszkedniük. De valljuk be, nem csak nekik, hanem ép társaiknak is tanulniuk kell azt, hogy hogyan kell viszonyulniuk bárkihez, aki valamilyen fogyatékkal kénytelen élni.

Kedves 7próbázók! Ennyi bevezetés után jó hírünk van: az első próba egy olyan kivívás lesz, amin keresztül megmutathatjátok mennyire szuper közösség a tiétek!

Kihívunk benneteket arra, hogy érveljetek amellett, hogy miért jó, ha befogadja a közösség a fogyatékkal élő diákokat. Mit tanulhatnak ők a sérüléssel élő társtól?

Engedjétek teljesen szabadjára gondolataitokat, és jusson eszetekbe bármi, fogalmazzátok azt meg. Idézzétek fel, vagy képzeljétek el, hogy mit tudtok ti tenni, hogy társatokat segítsétek és mit tanulhattok ti ebből. Nézzetek körül, és mondjátok el, vagy játsszátok el egy jelenetben, hogy hol, milyen helyzetekben találkoztatok már ezzel a „problémával”.

És vajon hogyan tudjátok megmutatni a 7próba zsűrijének és az olvasóknak, hogy teljesítettétek a kihívást?

A feladat az, hogy a YouTube-ra töltsetek fel egy maximum 3 perces videót. Ennek linkjét töltsétek fel a feladat megoldásaként az alábbi felületen. Nagyon fontos, hogy betartsátok a határidőt, ami október 9-e (szerda), 10 óra. Ha erről lemaradtok már nem lesz lehetőségetek a pótlásra!

Minden feladatmegoldást szavazás követ. A szavazatok számának függvényében alakul ki egy sorrend, ami az adott feladatokon elért pontszámot jelenti. A 6 próba során szerzett összes pontszám alapján alakul ki a sorrend. A szavazásoknak és a közösség erejének tehát kiemelkedően fontos szerepe lesz a játék során. Buzdítsátok majd ti is az ismerőseiteket, hogy minél többen szavazzanak az osztály megoldására!

A szavazás menete:

– A beküldési határidő lejárta után a kisalfold.hu/7proba oldalunkon indítjuk el a szavazást, ahol már csak szavazásra és megosztásra lesz lehetőség.

– Szavazni Facebook felhasználói fiókkal lehet, egy nap – egy feladat megoldásra – egy alkalommal.

– A szavazatok számának függvényében kialakul egy sorrend (szavazatok száma egyenlő az adott feladatért járó pontszámmal), a 6 próba során szerzett összpontszám határozza majd meg, hogy ki, hanyadik helyen végzett.

– A 7. próbán az összes jelentkező osztályból az első 16, legtöbb pontot összegyűjtött osztály vehet részt, aki mind a 6 próbát teljesítette.

Miért fontos, hogy pont egy ilyen nehezebb témát boncolgató feladvánnyal indul a 7próba? Mert minden jó teljesítménynek az egymást elfogadó, befogadó és támogató közösség az alapja. Ez a célunk a 7próba kampánnyal is. És úgy látjuk, ha szűkebb körben gondolkodunk, beszélünk erről, az igazán nagy erővel bír, és a nagyobb közösségeket is építi, formálja.