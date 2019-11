A negyedik kihíváshoz érkeztünk: álmodjatok egy világot magatoknak!

Kövessétek az alapító atyák példáját, akik megalkották az USA alkotmányát! Alkossatok egy új jövőt! Ebben a kihívásban igazán szabadjára engedhetitek a fantáziátokat.

Igaz általános iskolában még nem tanultok erről, az Amerikai Egyesült államok legnagyobb nemzeti ünnepével július 4-vel már egészen biztosan találkoztatok. Sok filmben megjelenítik ezt a piros-fehér-kék színekbe öltöztetett, tűzijátékokkal, felvonulásokkal tarkított össznépi ünneplést. Ez az egyetlen olyan alkalom, amit az egész ország egyként ünnepel és az amerikaiak magánemberként is büszkén tartanak grill-partykkal, piknikekkel.

Minek az ünnepe is ez és hogyan kapcsolódik a mostani kihíváshoz? Mire a cikk végére értek, minden világos lesz!

Az 1700-as években, a ma Amerikai Egyesült Államokként ismert szövetség még Brit fennhatóság alá tartozott, annak gyarmataként működött. Új-Anglia már 1775 április 10-től állt harcban állt a britekkel, ekkor tört ki az amerikai függetlenségi háború. Az 1776. június 7-én összeült Kongresszus egyetértett abban, hogy teljes függetlenség a céljuk. Június 11-étől elkezdték írni a nyilatkozatot, és összeállították az első változatot, ami július 1-jén került a Kongresszus elé. John Hancock, a Kongresszus elnöke, és titkára, Charles Thomson, július 4-én írta alá.

Az így létrejött szövetségnek saját alkotmányra volt szüksége.

Az alkotmányba foglaltak adnak alapot az Egyesült Államok szövetségi kormányzatának működéséhez, meghatározzák a kormányzat, az egyes tagállamok és a polgárok viszonyát. Szövegét a pennsylvaniai Philadelphiában fogadták el 1787. szeptember 17-én, ratifikációjára az elkövetkező években minden államban sor került. Miután 1788. június 21-én az életbe léptetéshez szükséges többséghez tizenhárom államból kilencedikként New Hampshire is aláírta, 1789. március 4-én hatályba lépett. Ez a dokumentum a történelem legrégebbi alkotmánya, amely még ma is hatályban van, mindösszesen huszonhét alkalommal módosították.

A világtörténelemben ez egy olyan különleges alkalom, amikor egy ország születésével, annak meghatározó jogrendjét is tiszta lapra kezdhették megalkotni.

Ti milyen törvénykönyvet fogalmaznátok meg, ha felfedeznétek egy új bolygót, és rajtatok múlna, hogy milyen szabályok határozzák meg ott az életet?

Arra hívunk ki benneteket, hogy fogalmazzátok meg, hogy ti milyen világban szeretnétek élni. Foglaljátok össze 10 pontban azokat a törvényeket, amiket bevezetnétek, ha nektek lenne lehetőségetek megalkotni az új világ szabályait.

Készítsetek egy A/2 méretű tablót, amin a törvénykönyv 10 pontja szerepel. Ezt JPG formátumban töltsétek fel az alábbi felületen keresztül, november 27-én (szerda) 10:00 óráig!