37 perce
A térség három legjobb könyvtára - Országos is elismerték a kreatív programokat
Három vármegyei könyvtár is országos elismerésben részesült kreatív olvasást népszerűsítő programjai miatt. A Könyvtári kihíváson több mint 300 intzémény vett részt.
Három Győr-Moson-Sopron könyvtár is a legkiválóbb intézmények közé került az országos Könyvtári kihívás során. A program célja az, hogy népszerűsítse az olvasást és ösztönözze a könyvtárakat abban, hogy újító programokkal várják a látogatókat.
Hárman a legjobbak közt
Az országos Könyvtári kihívás pályázaton 370 könyvtár jelentkezett. Ebből a népes versenyző táborban ért el kiváló helyezést három térségi könyvtár:
- Első helyzet lett a Széchenyi István Egyetem Egyetemi Könyvtár és levéltár az egyetemi könyvtárak kategóriában
- Második helyezést ért el a Bősárkányi könyvtár, amely a győri könyvtár területi szolgáltatási központjához tartozik, a 1000-5000 fős kategóriában.
- A Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér pedig a ''Legkreatívabb olvasásnépszerűsítő kampány'' díját vehette át az eredményhirdetésen.
Sikeres a Könyvtári kihívás
Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter a díjátadón kiemelte, hogy a verseny ideje alatt
- 53 ezerrel nőtt a könyvtárba beiratkozók száma,
- 19 ezerrel több 14 év alatti látogatót regisztráltak a könyvtárakban
- fél év alatt 235 ezerrel többen vettek részt könyvekhez vagy könyvtárakhoz kapcsolódó programokon
- negyedmillióval több kölcsönzés történt a kihívásnak köszönhetően
A Könyvtári kihívás felhívást december elsejével újra elindítja a minisztérium és bíznak benne, hogy jövőre még több könyvtár csatlakozik majd a kezdeményezéshez.