Olvasást népszerűsítő programok

37 perce

A térség három legjobb könyvtára - Országos is elismerték a kreatív programokat

Címkék#Dr Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér#Bősárkányi könyvtár#Könyvtári kihívás#Széchenyi István Egyetem

Három vármegyei könyvtár is országos elismerésben részesült kreatív olvasást népszerűsítő programjai miatt. A Könyvtári kihíváson több mint 300 intzémény vett részt.

Dániel Viktória

Három Győr-Moson-Sopron könyvtár is a legkiválóbb intézmények közé került az országos Könyvtári kihívás során. A  program célja az, hogy népszerűsítse az olvasást és ösztönözze a könyvtárakat abban, hogy újító programokkal várják a látogatókat.

könyvtári kihívás
Három vármegyei könyvtár olvasás népszerűsítő kampányát díjazták az országos Könyvtári Kihívás eredményhirdetésén.
Forrás: Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér / Facebook

Hárman a legjobbak közt

Az országos Könyvtári kihívás pályázaton 370 könyvtár jelentkezett. Ebből a népes versenyző táborban ért el kiváló helyezést három térségi könyvtár:

  • Első helyzet lett a Széchenyi István Egyetem Egyetemi Könyvtár és levéltár az egyetemi könyvtárak kategóriában
  • Második helyezést ért el a Bősárkányi könyvtár, amely a győri könyvtár területi szolgáltatási központjához tartozik, a 1000-5000 fős kategóriában.
  • A Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér pedig a  ''Legkreatívabb olvasásnépszerűsítő kampány'' díját vehette át az eredményhirdetésen.

Sikeres a Könyvtári kihívás

Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter a díjátadón kiemelte, hogy a verseny ideje alatt

  • 53 ezerrel nőtt a könyvtárba beiratkozók száma, 
  • 19 ezerrel több 14 év alatti látogatót regisztráltak a könyvtárakban
  • fél év alatt 235 ezerrel többen vettek részt könyvekhez vagy könyvtárakhoz kapcsolódó programokon
  • negyedmillióval több kölcsönzés történt a kihívásnak köszönhetően

A Könyvtári kihívás felhívást december elsejével újra elindítja a minisztérium és bíznak benne, hogy jövőre még több könyvtár csatlakozik majd a kezdeményezéshez.

 

 

