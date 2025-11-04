A térség három legjobb könyvtára - Országos is elismerték a kreatív programokat

Három Győr-Moson-Sopron könyvtár is a legkiválóbb intézmények közé került az országos Könyvtári kihívás során. A program célja az, hogy népszerűsítse az olvasást és ösztönözze a könyvtárakat abban, hogy újító programokkal várják a látogatókat.

Három vármegyei könyvtár olvasás népszerűsítő kampányát díjazták az országos Könyvtári Kihívás eredményhirdetésén.

Forrás: Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér / Facebook

Hárman a legjobbak közt

Az országos Könyvtári kihívás pályázaton 370 könyvtár jelentkezett. Ebből a népes versenyző táborban ért el kiváló helyezést három térségi könyvtár:

Első helyzet lett a Széchenyi István Egyetem Egyetemi Könyvtár és levéltár az egyetemi könyvtárak kategóriában

Második helyezést ért el a Bősárkányi könyvtár, amely a győri könyvtár területi szolgáltatási központjához tartozik, a 1000-5000 fős kategóriában.

A Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér pedig a ''Legkreatívabb olvasásnépszerűsítő kampány'' díját vehette át az eredményhirdetésen.

Sikeres a Könyvtári kihívás

Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter a díjátadón kiemelte, hogy a verseny ideje alatt

53 ezerrel nőtt a könyvtárba beiratkozók száma,

19 ezerrel több 14 év alatti látogatót regisztráltak a könyvtárakban

fél év alatt 235 ezerrel többen vettek részt könyvekhez vagy könyvtárakhoz kapcsolódó programokon

negyedmillióval több kölcsönzés történt a kihívásnak köszönhetően