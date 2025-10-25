1 órája
22 emeltnyi pokol - 13 győrszentiváni önkéntes tűzoltó jutott fel a csúcsra
A gyermek kategóriába a Győrszentiváni ÖTE versenyzője hozta el az elsőséget. A tűzoltó lépcsőfutó verseny még a legedzettebbeket is próbára tette.
Ha elromlik a lift még a 6-7. emeletre is embert próbáló lépcsőn felmászni, a 10.-ről nem is beszélve. Most képzeljék el, milyen lehet a 22.-re feljutni. Futva. Tűzoltó felszerelésben. 6 kilós oxigén palackkal a hátukon. Plusz minden negyedik emeleten feladatokat teljesíteni. Ilyen egy tűzoltó lépcsőfutó verseny, amin a Győrszentiváni Önkéntes Tűzoltó Egyesület tagjai idén is remekeltek.
Tűzoltó lépcsőfutó verseny 22 emeleten
A 13 nem bizonyult szerencsétlen számnak a Magyar Tűzoltósport Egyesület - MTSE Hungary lépcsőfutó versenyén, ugyanis ennyi taggal képviseltette magát a Győrszentiváni ÖTE. A verseny neve önmagáért beszél " 22 emeletnyi pokol". A résztvevőknek a budapesti 22 emeletes MOL Campust kellett meghódítaniuk, ráadásul minden negyedik emeleten feladatok várták őket.7– Először a világrekord kísérlet alkalmával csatlakoztunk a Magyar Tűztoltósport lépcsőfutó versenyéhez, azóta pedig minden éveben legalább egy ilyen megmérettetésen részt veszünk – mondta el Kertai Melinda parancsnok, az egyesület vezetője.
Ez alkalommal a palackot fel kellett vennünk, de a maszkot nem kellett feltenni, csak vinni magunkkal, ugyanis a 4. emeleten egy 80 kilós bábura rá kellett adni, majd azt elhúzni egyik pontból a másikba. A további szinteken olyan feladatok voltak, mint például oxigén palack csere, közmű elzárás, tűzoltó sugár szerelés.
A gyerekek közt a leggyorsabb
A gyerekek kategóriában természetesen a korosztályuknak megfelelő feladatokkal néztek szembe a fiatalok, de a 22 emeletet nekik is meg kellett mászniuk.
– A gyerek kategóriában lehetett kísérni is a résztvevőket, bár őszinte leszek van olyan tagunk aki olyan gyors, hogy még megkergetni se tudtuk volna, ő egyben a kategória első helyét is elhozta. A legkisebbek számára pedig kifejezetten kedvcsináló volt az esemény. Nekik nem volt kötelező minden feladatot teljesíteni, hanem azt próbálták ki amit szerettek volna.
Kertai Melinda hozzátette a fiataloknak nem kellett az oxigénpalackot vinni a versenykiírás szerint, az ő versenyzőik még is azt kérték, had teljesítsék a futást így.
– A legutóbbi versenyünkön, amelyet a Kékestetőn-nél tartottak, már a délelőtti futamok során önként vállalt feladatként hordták vissza a céltól a rajtállomáshoz a versenyzők által használt oxigén palackokat. Délután a saját versenyszámuknál pedig határozottan kérték, hogy ők is felvehessék a versenyhez a palackokat, pedig a kategóriájukban ott sem volt kötelező.
Hajsza a 10 emeletesben
A Győrszentiváni ÖTE tagjai külön edzéseket is végeztek a versenyhez, igaz itt Győrben, csak 10 emeletesen tudtak gyakorolni.
– A lépcsőházba külön plakátot is raktunk ki, hogy ne ijedjenek meg a lakók. Szinte helyi látványosság voltunk, ahogy felszerelésben igyekeztünk fel a lépcsőn.
A parancsnok kiemelte, hogy a közös versenyzés a csapatot is építi, ugyanakkor a káresetek kezelésénél az egyéni teljesítmény is fontos. Épp ezért minden lehetőséget megragadnak, hogy fejlődjenek.
22 emeltnyi pokol - 13 győrszentiváni önkéntes tűzoltó jutott fel a csúcsraFotók: Győrszentiváni Önkéntes Tűzoltó Egyesület