Verseny

2 órája

22 emeltnyi pokol - 13 győrszentiváni önkéntes tűzoltó jutott fel a csúcsra

Címkék#önkéntes tűzoltók#Magyar Tűzoltósport Egyesület#Győrszentiváni ÖTE#verseny

A gyermek kategóriába a Győrszentiváni ÖTE versenyzője hozta el az elsőséget. A tűzoltó lépcsőfutó verseny még a legedzettebbeket is próbára tette.

Dániel Viktória

Ha elromlik a lift még a 6-7. emeletre is embert próbáló lépcsőn felmászni, a 10.-ről nem is beszélve. Most képzeljék el, milyen lehet a 22.-re feljutni. Futva. Tűzoltó felszerelésben. 6 kilós oxigén palackkal a hátukon. Plusz minden negyedik emeleten feladatokat teljesíteni. Ilyen egy tűzoltó lépcsőfutó verseny, amin a Győrszentiváni Önkéntes Tűzoltó Egyesület tagjai idén is remekeltek.

tűzoltó lépcsőfutó verseny
Fiatalok és felnőttek egyaránt sikerrel hódították meg a 22 emeletes tornyot. A Győrszentiváni ÖTE tagjai számára a tűzoltó lépcsőfutó verseny egyéni kihívás volt, de a csapatösszetartást is erősítette. 
Fotó: Ferenc Gyöngyi / Forrás: Győrszentiváni Önkéntes Tűzoltó Egyesület / FB

Tűzoltó lépcsőfutó verseny 22 emeleten

A 13 nem bizonyult szerencsétlen számnak a Magyar Tűzoltósport Egyesület - MTSE Hungary lépcsőfutó versenyén, ugyanis ennyi taggal képviseltette magát a Győrszentiváni ÖTE. A verseny neve önmagáért beszél " 22 emeletnyi pokol". A résztvevőknek a budapesti  22 emeletes MOL Campust kellett meghódítaniuk, ráadásul minden negyedik emeleten feladatok várták őket.7– Először a világrekord kísérlet alkalmával csatlakoztunk a Magyar Tűztoltósport lépcsőfutó versenyéhez, azóta pedig minden éveben legalább egy ilyen megmérettetésen részt veszünk – mondta el  Kertai Melinda parancsnok, az egyesület vezetője. 

Ez alkalommal a palackot fel kellett vennünk, de a maszkot nem kellett feltenni, csak vinni magunkkal, ugyanis a 4. emeleten egy 80 kilós bábura rá kellett adni, majd azt elhúzni egyik pontból a másikba. A további szinteken olyan feladatok voltak, mint például oxigén palack csere, közmű elzárás, tűzoltó sugár szerelés.

A gyerekek közt a leggyorsabb

A gyerekek kategóriában természetesen a korosztályuknak megfelelő feladatokkal néztek szembe a fiatalok, de a 22 emeletet nekik is meg kellett mászniuk.

– A gyerek kategóriában lehetett kísérni is a résztvevőket, bár őszinte leszek van olyan tagunk aki olyan gyors, hogy még megkergetni se tudtuk volna, ő egyben a kategória első helyét is elhozta. A legkisebbek számára pedig kifejezetten kedvcsináló volt az esemény. Nekik nem volt kötelező minden feladatot teljesíteni, hanem azt próbálták ki amit szerettek volna.

Kertai Melinda hozzátette a fiataloknak nem kellett az oxigénpalackot vinni a versenykiírás szerint, az ő versenyzőik még is azt kérték, had teljesítsék a futást így.

– A legutóbbi versenyünkön, amelyet a Kékestetőn-nél tartottak, már a délelőtti futamok során önként vállalt feladatként hordták vissza a céltól a rajtállomáshoz a versenyzők által használt oxigén palackokat. Délután a saját versenyszámuknál pedig határozottan kérték, hogy ők is felvehessék a versenyhez a palackokat, pedig a kategóriájukban ott sem volt kötelező.

Hajsza a 10 emeletesben

A Győrszentiváni ÖTE tagjai külön edzéseket is végeztek a versenyhez, igaz itt Győrben, csak 10 emeletesen tudtak gyakorolni.

– A lépcsőházba külön plakátot is raktunk ki, hogy ne ijedjenek meg a lakók. Szinte helyi látványosság voltunk, ahogy felszerelésben igyekeztünk fel a lépcsőn.

A parancsnok kiemelte, hogy a közös versenyzés a csapatot is építi, ugyanakkor a káresetek kezelésénél az egyéni teljesítmény is fontos. Épp ezért minden lehetőséget megragadnak, hogy fejlődjenek.

22 emeltnyi pokol - 13 győrszentiváni önkéntes tűzoltó jutott fel a csúcsra

Fotók: Győrszentiváni Önkéntes Tűzoltó Egyesület

 

 

