2 órája
Mi lesz a sorsa a győri Spartacus csónakháznak?
Magyarország legrégebbi csónakháza mára már omladozik, életveszélyes. A Spartacus csónakház, az 1896-ban épült műemlék épület évtizedek óta megújulásra vár.
Egyeztetésre és helyszíni bejárásra hívta Pintér Bence, Győr polgármestere Nyúl Zoltánt, az Építési és Közlekedési Minisztérium helyettes államtitkárát és Fekete Dávid miniszteri biztost, mivel a győri belváros elhanyagolt épületei, mint a Spartacus csónakház is, közös probléma, a megoldásért közösen kell tenni.
A győri önkormányzat 2020-ban vásárolta vissza a Spartacus csónakházat, milliárdos felújítási ígéretekkel. A tervek ugyan – az egykori tornyot is visszaálmodva – részben elkészültek, az utóbbi években tényleges munka nem történt. A környezet tervezését már a Pintér Bence vezette városvezetés zárta le központi forrásból. Nyúl Zoltánnal, az ÉKM helyettes államtitkárával egyeztetett ütemterv szerint 2026 első negyedévére lezárul a tervezés, utána indulhat a feltételes közbeszerzés a kivitelezésre, és a lobbizás a mindenkori kormánynál a forrás biztosítására.
Mi történt eddig a Spartacus csónakházzal?
A Győri Spartacus SE tulajdonába 1968-tól került csónakház megmentésére többször is tettek kísérletet, és készültek tervek, de a megvalósítás rendre elmaradt. A 2010-es években a csónakház magántulajdonba került, 2020 novemberében Győr végül 135 millió forintért visszavásárolta az épületet azzal a céllal, hogy felújítsa, és újra a győriek szolgálatába állítsa. A 135 millió forint tartalmazta a már meglévő engedélyek és tervek költségeit is. A munka azonban ekkor sem indult el, ráadásul a felújítási tervek és az engedélyek az év végén lejártak.
A város 2021-ben ezért új terveket rendelt 85.725.000 forintért. A csónakház felújításával kapcsolatos tervezés 2023 tavaszára elvileg lezárult, és bemutatták a látványterveket is, azzal, hogy az épület hamarosan megújulhat, de ez is megakadt.
A folyók városa megérdemli, hogy méltóképpen visszakapja ikonikus épületét - áll a városháza sajtóközleményében.