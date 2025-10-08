Mi lesz a sorsa a győri Spartacus csónakháznak?

Egyeztetésre és helyszíni bejárásra hívta Pintér Bence, Győr polgármestere Nyúl Zoltánt, az Építési és Közlekedési Minisztérium helyettes államtitkárát és Fekete Dávid miniszteri biztost, mivel a győri belváros elhanyagolt épületei, mint a Spartacus csónakház is, közös probléma, a megoldásért közösen kell tenni.

A győri önkormányzat 2020-ban vásárolta vissza a Spartacus csónakházat, milliárdos felújítási ígéretekkel. A tervek ugyan – az egykori tornyot is visszaálmodva – részben elkészültek, az utóbbi években tényleges munka nem történt. A környezet tervezését már a Pintér Bence vezette városvezetés zárta le központi forrásból. Nyúl Zoltánnal, az ÉKM helyettes államtitkárával egyeztetett ütemterv szerint 2026 első negyedévére lezárul a tervezés, utána indulhat a feltételes közbeszerzés a kivitelezésre, és a lobbizás a mindenkori kormánynál a forrás biztosítására.

Mi történt eddig a Spartacus csónakházzal?

Az épületet 2020 novemberében Győr 135 millió forintért vette meg.

A Győri Spartacus SE tulajdonába 1968-tól került csónakház megmentésére többször is tettek kísérletet, és készültek tervek, de a megvalósítás rendre elmaradt. A 2010-es években a csónakház magántulajdonba került, 2020 novemberében Győr végül 135 millió forintért visszavásárolta az épületet azzal a céllal, hogy felújítsa, és újra a győriek szolgálatába állítsa. A 135 millió forint tartalmazta a már meglévő engedélyek és tervek költségeit is. A munka azonban ekkor sem indult el, ráadásul a felújítási tervek és az engedélyek az év végén lejártak.

A folyók városa megérdemli, hogy méltóképpen visszakapja ikonikus épületét.

A város 2021-ben ezért új terveket rendelt 85.725.000 forintért. A csónakház felújításával kapcsolatos tervezés 2023 tavaszára elvileg lezárult, és bemutatták a látványterveket is, azzal, hogy az épület hamarosan megújulhat, de ez is megakadt.

A folyók városa megérdemli, hogy méltóképpen visszakapja ikonikus épületét - áll a városháza sajtóközleményében.