Gyertyák és gumikacsa Kovács Qkor László emlékére

Nincs több gumikacsa eldugott épületek fotóin és nincs több leragasztott 10 ezres a Baross úton, hogy megmosolyogtassa a járókelőkkel. Kovács Qkor László a hazai urbex fotózás oszlopos tagja és a győri belváros ikonikus alakja, méltósággal viselt betegség miatt, tragikusan korán hagyat hátra ezt a világot. Szombat eset gyertyagyújtással emlékeztek meg rá Győrben.

Búcsú egy különleges embertől. Qkor László még a legbúsabb hétköznapokon is mosolyt tudott csalni az emberek arcára életvidámságával. Emlékét gyertyák és a gumikacsa őrzi.

Fotó: Molcsányi Máté

Búcsú Qkor Lászlótól

Néma tömeg állt körben a Baross út és a Király utca kereszteződősében, emberek, aki közül sokan nem ismerik egymást. Az egyetlen dolog ami összeköti őket a jelenben, az Qkor László mosolyának emléke. Nincsenek hosszú monológok, fennkölt szavak csupán a csend, ami egy különleges ember távozása után maradt. Aztán a hétórási harangszóval legördülnek az első könnyek és előkerülnek a történetek. László ott volt a belváros lassan pergő mindennapjaiba, vidám beszélgetéseibe, egyszerű pillanataiba és most hogy nincs többé minden percben ott a hiánya. Barátok, a belvárosi üzletek dolgozói, sőt olyan járókelők is megálltak egy pillanatra, akik csak egy köszönés erejéig ismerték Kovács Lászlót. Qukort, aki szerette az életet és ez a szeretet átsugárzott mindenkire, akivel találkozott.

