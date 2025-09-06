szeptember 6., szombat

Megdőlt az országos melegrekord, mutatjuk hol és mennyit mértek

Címkék#csúcsérték#celsius#HungaroMet Zrt#melegrekord

Megdőlt az országos melegrekord pénteken - közölte a HungaroMet Zrt. szombaton a honlapján.

Kisalföld.hu

A HungaroMet Zrt. közlése szerint pénteken folytatódott az elmúlt napok nyárias, átlagosnál melegebb időjárása, az ország nagy részén 30 Celsius-fok felett alakultak a délutáni csúcsértékek. Mutatjuk hol dőlt meg a melegrekord az országban.

melegrekord időjárás
Melegrekord: pénteken folytatódott az elmúlt napok nyárias, átlagosnál melegebb időjárása.
Fotó: Illusztráció / Forrás:  Shutterstock

Melegrekord: 35,1 Celsius-fok

Hozzátették: a Békés vármegyei Körösladányban, illetve a Hajdú-Bihar vármegyei Körösszakálon egészen 35,1 Celsius-fokig melegedett fel a levegő, ezzel megdőlt az erre a napra vonatkozó országos napi melegrekord.

Közölték azt is, a korábbi, 35,0 fokos rekordot még 1948-ban mérték Budapesten, a Gellérthegy meteorológiai állomáson.

 

