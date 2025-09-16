szeptember 16., kedd

Kerékpártúra

13 perce

Győr ipari öröksége előtt tisztelegnek

Címkék#Hobbikerékpárosok Országos Klubja Egyesület#ipartörténeti#Ipartechnika Sportegyesület#kerékpártúra#regisztráció

A Győri Ipartörténeti Alapítvány, a Hobbikerékpárosok Országos Klubja Egyesülettel, az Ipartechnika Sportegyesülettel, valamint a GYMS Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamarával közösen szervezi meg az első győri ipartörténeti kerékpártúrát, a Győri Ágyúgyár megalapításának 110. évfordulója alkalmából. A kerékpártúra regisztrációhoz kötött.

Kisalföld.hu
A mintegy 25 kilométeres, nem versenyszerű kerékpártúra során a résztvevők megismerkedhetnek Győr történelmi fontosságú ipari helyszíneivel – többek között a Rába, Richards, Pannonflax, Graboplast, Rábatext, Győri Keksz, Győri Gyufagyár, Gardenia, Zeiss gyárak emlékhelyeivel, és az Audi telephelye mellett is elhaladnak. Az útvonal érinti a Mosoni-Duna és a Rába hídjait, Győr történelmi belvárosát is, így a QR-kódos emléktáblákkal, szelfipontokkal és informatív megállókkal tarkított program kicsiknek és nagyoknak egyaránt élményteli programot jelenthet. A táv teljesítését emlékszalaggal ismerik el a szervezők, a fotóikat beküldők között pedig értékes könyvnyeremény kerül kisorsolásra.

kerékpártúra
Kerékpártúra: Muzeális velocipéddel is készíthetnek közös fotót a résztvevők. Fotó: Wikipedia

A program különlegességeként egy muzeális velocipéddel is készíthetnek közös fotót a résztvevők.

Kerékpártúra regisztrációval

A rendezvény időpontja: 2025. szeptember 20., szombat 9:00 óra (gyülekező 8:30 órától) (esőnap: szeptember 21.) A kerékpártúra indulási és érkezési helyszíne: Győr-Gyárváros, Puskás Tivadar út 8. Az indulás szeptember 20-án szombat 9 órakor lesz (gyülekező 8:30 órától) (esőnap: szeptember 21.). A részvétel előzetes regisztrációhoz kötött! A 18 éven felüliek számára a regisztrációs díj 1.000 Ft/fő, amelyet a 10300002-10254261-49020017 számú bankszámlára kérünk befizetni. 

Részletes információk és regisztráció: https://gymsmkik.hu/rendezvenyek/gyori-ipartorteneti-kerekparos-tura  

 

 

