Jól látható lesz majd a holdfogyatkozás térségünkben

Több mint két órán át lehet gyönyörködni a teljes holdfogyatkozás teli fázisában, majd a részleges holdfogyatkozás során levonuló földárnyékban. A teljes holdfogyatkozás Budapesten 19:31-kor kezdődik és 20:53-ig tart, az ország keleti részein ehhez képest néhány perccel korábbi, míg nyugaton néhány perccel későbbi időpontokkal érdemes számolni.

Hozzátették: a jelenlegi várakozások szerint a Dunántúl északi, északkeleti tájain, és az ország középső negyedében lehet vasárnap este nagy területen derült az ég, így itt lehetnek a legjobbak a körülmények a holdfogyatkozás megfigyeléséhez. Mint írták, a Dunántúl nyugati, délnyugati, déli részei fölé vasárnap a déli óráktól kezdve időszakosan megvastagodó magasszintű felhőzet érkezhet.