Tesztvezetés

1 órája

Skóciában teszteljük a legújabb győri Audit - Újabb izgalmas kalandra indultunk - fotók, videó

Skóciába kapott meghívást a Kisalföld a legújabb győri modell, az Audi Q3 harmadik generációs modelljének tesztvezetésére.

Kisalföld.hu

Hétfőn Glasgowban tesztelhettük Győr legújabb zászlóshajóját, az Audi Q3 modelleket, melyből készül Suv és Sportback kivétel is. 

Hétfőn Glasgowban tesztelhettük Győr legújabb zászlóshajóját, az Audi Q3 modelleket
Hétfőn Glasgowban tesztelhettük Győr legújabb zászlóshajóját, az Audi Q3 modelleket

Városi környezetben, dimbes-dombos hegyen völgyön, igazi skót hangulatot idéző kis falvakban, valamint a szigetország fjordjai között próbálhattuk ki a júniusban Ingolstadtban debütáló, majd júliustól sorozatgyártásba állított legújabb győri modellt. A Skóciai kaland folytatódik, ugyanis éjszakai tesztvezetésen is részt vehetnek az újságírók. 

Az Audi Hungaria újabb büszkeségéről további infók hamarosan a kisalfold.hu-n.

További fotóinkat itt megtekintheti:

Skóciában teszteljük a legújabb győri Audit - Újabb izgalmas kalandra indultunk

 

