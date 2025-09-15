2 órája
Skóciában teszteljük a legújabb győri Audit - Újabb izgalmas kalandra indultunk - fotók, videó
Skóciába kapott meghívást a Kisalföld a legújabb győri modell, az Audi Q3 harmadik generációs modelljének tesztvezetésére.
Hétfőn Glasgowban tesztelhettük Győr legújabb zászlóshajóját, az Audi Q3 modelleket, melyből készül Suv és Sportback kivétel is.
Városi környezetben, dimbes-dombos hegyen völgyön, igazi skót hangulatot idéző kis falvakban, valamint a szigetország fjordjai között próbálhattuk ki a júniusban Ingolstadtban debütáló, majd júliustól sorozatgyártásba állított legújabb győri modellt. A Skóciai kaland folytatódik, ugyanis éjszakai tesztvezetésen is részt vehetnek az újságírók.
Az Audi Hungaria újabb büszkeségéről további infók hamarosan a kisalfold.hu-n.
Az Audi Q3 modelljéről készült fotókat az alábbi galériákban tekintheti meg:
Skóciában teszteljük a legújabb győri Audit - Újabb izgalmas kalandra indultunk / Audi HungariaFotók: Audi Hungaria
Skóciában teszteljük a legújabb győri Audit - Újabb izgalmas kalandra indultunk / Simon RobertaFotók: Simon Roberta