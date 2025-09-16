Acca és Zokni Dunakilitin nyomozott

A résztvevők számos színes, teljesen ingyenes program közül válogathattak: volt többek között Acca és Zokni nyomozós kalandjáték, csillámtetoválás, agyagozás, makramé-, virágkoszorú- és karkötőkészítés, kékfestés, "magposta" a Szigetközből, légvár, bábjáték is a kézműves és termelői vásár mellett.

Acca és Zokni családi nap: volt alkalom a kézműveskedésre, alkotásra. Fotó: Pomaranski Luca



De kicsoda is Acca és Zokni?

Ők a Szigetköz mesebeli felfedezői, egy kíváncsi kisfiú és hűséges kiskutyája, akik együtt járják be a tájat, és kalandjaik során a gyerekeknek is megmutatják a vidék természeti és kulturális értékeit. A róluk szóló mesekönyvsorozat célja, hogy a kicsik játékos formában ismerkedjenek meg a Szigetköz kincseivel – és pontosan ezt a világot idézi meg a dunakiliti családi nap is.



