Acca és Zokni Dunakilitin nyomozott
Különleges élményben lehet részük azoknak, akik ellátogattak Dunakilitire, a Vízparti közösségi térre a hét végén. A folyóparton megrendezett Acca és Zokni családi nap játékos, kreatív és közösségi programokkal várta a gyerekeket és szüleiket.
A résztvevők számos színes, teljesen ingyenes program közül válogathattak: volt többek között Acca és Zokni nyomozós kalandjáték, csillámtetoválás, agyagozás, makramé-, virágkoszorú- és karkötőkészítés, kékfestés, "magposta" a Szigetközből, légvár, bábjáték is a kézműves és termelői vásár mellett.
De kicsoda is Acca és Zokni?
Ők a Szigetköz mesebeli felfedezői, egy kíváncsi kisfiú és hűséges kiskutyája, akik együtt járják be a tájat, és kalandjaik során a gyerekeknek is megmutatják a vidék természeti és kulturális értékeit. A róluk szóló mesekönyvsorozat célja, hogy a kicsik játékos formában ismerkedjenek meg a Szigetköz kincseivel – és pontosan ezt a világot idézi meg a dunakiliti családi nap is.