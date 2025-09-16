szeptember 16., kedd

Kalandok

36 perce

Acca és Zokni Dunakilitin nyomozott

Címkék#kalandjáték#Acca#Szigetköz

Különleges élményben lehet részük azoknak, akik ellátogattak Dunakilitire, a Vízparti közösségi térre a hét végén. A folyóparton megrendezett Acca és Zokni családi nap játékos, kreatív és közösségi programokkal várta a gyerekeket és szüleiket.

Kisalföld.hu
Acca és Zokni Dunakilitin nyomozott

A résztvevők számos színes, teljesen ingyenes program közül válogathattak: volt többek között Acca és Zokni nyomozós kalandjáték, csillámtetoválás, agyagozás, makramé-, virágkoszorú- és karkötőkészítés, kékfestés, "magposta" a Szigetközből, légvár, bábjáték is a kézműves és termelői vásár mellett.

Acca és Zokni
Acca és Zokni családi nap: volt alkalom a kézműveskedésre, alkotásra. Fotó: Pomaranski Luca


De kicsoda is Acca és Zokni? 

Ők a Szigetköz mesebeli felfedezői, egy kíváncsi kisfiú és hűséges kiskutyája, akik együtt járják be a tájat, és kalandjaik során a gyerekeknek is megmutatják a vidék természeti és kulturális értékeit. A róluk szóló mesekönyvsorozat célja, hogy a kicsik játékos formában ismerkedjenek meg a Szigetköz kincseivel – és pontosan ezt a világot idézi meg a dunakiliti családi nap is.

 

 

 

