Belvárosi retro

8 órája

Újranyit a kultikus győri presszó

Győr legelegánsabb poharazója volt a 80-as években az Anna Presszó. Évekig állt kihasználatlanul az egykor szebb napokat látott kocsma, míg a Győri Filharmonikus Zenekar művésze fantáziát nem látott benne.

Venesz Klaudia

Három éve lógott egy párától ázott, kézzel írt cetli az Újvilág és a Pálffy utca sarkán lévő Anna kocsma üvegén „Betegség miatt zárva" felirattal. Az ingatlanos mást ajánlott volna, de Németh Tamás és párja, Mészáros Angéla beleszeretett a kicsi, de annál nagyobb múlttal rendelkező ivóba. Az újdonsült kocsmáros főállásban is szórakoztat, ugyanis ő a Győri Filharmonikus Zenekar trombita szólamvezetője.

kocsma
Újra kinyit az Anna Presszó: kocsma klasszikus köntösben, újragondolt kínálattal. Németh Tamás trombitaművész és lánya, Németh Flóra csapolja a habos nedűt.
Fotó: Csapó Balázs

A kis csehó ma már retrónak számít, de azt nem sokan tudják, hogy a Kis-Hiltonban is dolgozó belsőépítész csapat álmodta meg a belső teret, amiből Győr legelegánsabb presszóját varázsolták 1986-ban. Az első nyitás óta ki tudja, hányan nyomták le az azóta karcossá vált kilincset és hányan koptatták jellegzetes padlóját, mielőtt az az üzemeltető betegsége miatt utoljára fordult el a kulcs a zárban.

kocsma
Igazi retro életérzést kelt a győri kocsma, még az előző üzemeltető idejéből.
Forrás: EuropeThrob

Újra kinyit a kocsma 

Az Anna Presszó Győr egyik ikonikus poharazója volt, a konzis diákok is szívesen látogatták, így azok a muzsikusok is, akik ma Németh Tamással zenélnek egy színpadon. A belvárosban, mégis a nyüzsgő helyszínektől távol eső helyen lévő kiskocsma a bezárással egy hatalmas űrt hagyott maga után. Most viszont leporolják a berendezést és az Anna újra kinyit!

A trombitaművésznek esze ágában sincs letenni a hangszerét, így nemcsak őt találjuk majd a pultban, hanem párját, Mészáros Angélát és a lányát, Németh Flórát is. A családi összefogás stabil alapja, hogy a trió hölgytagjai gyakorlott vendéglátósok. Schubert Andreával, az ivó tulajdonosával és egyben utolsó üzemeltetőjével azonnal kialakult a kölcsönös szimpátia, a szerződés megkötése óta már rengeteg jótanáccsal segítette újdonsült bérlőit, sőt, Andi néni a megnyitón is ott lesz.

Színpad helyett kocsma - Anna Presszó
Színpad helyett kocsma: Németh Tamás trombitaművész nyitja újra az Anna Presszót.
Fotó: Csapó Balázs

Újragondolt retro, kisüzemi sörök

A faburkolattal díszített falfelületeken még mindig ott lógnak a régi, kávéházi újságlapozók és a bútorok is megmaradtak, igaz, ezeket újrahuzatolták. Modernebb külsőt öltöttek az asztalok és a padló is visszakapta régi pompáját. A belső helyiségbe került két, az 1800-as évek végén készített fotel, amit a zenész kapott egykori trombitatanárától, ezek ölelik körül a sakkasztalt.

A régi Ászok és Traubi helyett cseh sört fognak csapra verni és felkerül a palettára egy balatonszentgyörgyi főzde kézműves sör szortimentje, mindez a megfizethető kategóriából. 

kocsma
A retro életérzésbe tökéletesen beleillik a tükör, amit Németh Tamás a dédnagyanyjától örökölt. 
Fotó: Csapó Balázs

A GYFZ számos japán zenészt foglalkoztat, így elkerülhetetlen volt, hogy az ő szokásaik is beolvadjanak a zenekar életébe, amit aztán az Annába is továbbvisznek. Így kerül a kínálatba a teaszeánsz és a klasszikus melegszendvics mellé a tradicionális onigiri (rizsgolyó). 

A multikult választék mellett felélesztik a szó legszebb értelmében vett kocsmakultúrát: a későbbiekben a város művészeivel rendeznek beszélgetős esteket, ami mellé akár egy frissen, az egyszemélyes kotyogósban lefőzött gőzölgő kávét is fogyaszthatják az Anna Presszó vendégei. 

Ami egyszer bevált, azt nem kell megváltoztatni, így továbbra is Anna néven kell keresni a presszót, ami augusztus 15-én, pénteken 17 órától újra üzemel. A nyitás sem a megszokott lesz: Németh Tamás rézfúvós kvintettje adja az alaphangot. 

Újranyit az Anna Presszó

 

