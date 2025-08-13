Újranyit a kultikus győri presszó

Három éve lógott egy párától ázott, kézzel írt cetli az Újvilág és a Pálffy utca sarkán lévő Anna kocsma üvegén „Betegség miatt zárva" felirattal. Az ingatlanos mást ajánlott volna, de Németh Tamás és párja, Mészáros Angéla beleszeretett a kicsi, de annál nagyobb múlttal rendelkező ivóba. Az újdonsült kocsmáros főállásban is szórakoztat, ugyanis ő a Győri Filharmonikus Zenekar trombita szólamvezetője.

Újra kinyit az Anna Presszó: kocsma klasszikus köntösben, újragondolt kínálattal. Németh Tamás trombitaművész és lánya, Németh Flóra csapolja a habos nedűt.

Fotó: Csapó Balázs

A kis csehó ma már retrónak számít, de azt nem sokan tudják, hogy a Kis-Hiltonban is dolgozó belsőépítész csapat álmodta meg a belső teret, amiből Győr legelegánsabb presszóját varázsolták 1986-ban. Az első nyitás óta ki tudja, hányan nyomták le az azóta karcossá vált kilincset és hányan koptatták jellegzetes padlóját, mielőtt az az üzemeltető betegsége miatt utoljára fordult el a kulcs a zárban.

Igazi retro életérzést kelt a győri kocsma, még az előző üzemeltető idejéből.

Forrás: EuropeThrob

Újra kinyit a kocsma

Az Anna Presszó Győr egyik ikonikus poharazója volt, a konzis diákok is szívesen látogatták, így azok a muzsikusok is, akik ma Németh Tamással zenélnek egy színpadon. A belvárosban, mégis a nyüzsgő helyszínektől távol eső helyen lévő kiskocsma a bezárással egy hatalmas űrt hagyott maga után. Most viszont leporolják a berendezést és az Anna újra kinyit!

A trombitaművésznek esze ágában sincs letenni a hangszerét, így nemcsak őt találjuk majd a pultban, hanem párját, Mészáros Angélát és a lányát, Németh Flórát is. A családi összefogás stabil alapja, hogy a trió hölgytagjai gyakorlott vendéglátósok. Schubert Andreával, az ivó tulajdonosával és egyben utolsó üzemeltetőjével azonnal kialakult a kölcsönös szimpátia, a szerződés megkötése óta már rengeteg jótanáccsal segítette újdonsült bérlőit, sőt, Andi néni a megnyitón is ott lesz.

Színpad helyett kocsma: Németh Tamás trombitaművész nyitja újra az Anna Presszót.

Fotó: Csapó Balázs

Újragondolt retro, kisüzemi sörök

A faburkolattal díszített falfelületeken még mindig ott lógnak a régi, kávéházi újságlapozók és a bútorok is megmaradtak, igaz, ezeket újrahuzatolták. Modernebb külsőt öltöttek az asztalok és a padló is visszakapta régi pompáját. A belső helyiségbe került két, az 1800-as évek végén készített fotel, amit a zenész kapott egykori trombitatanárától, ezek ölelik körül a sakkasztalt.