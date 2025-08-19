Mikor érkezik a második családi pótlék augusztusban?

Augusztus 4-e után augusztus 22-én utalják a szeptemberi családi pótlékot - közölte az időpontot a Magyar Államkincstár. Mint ismert, a családi pótlék kifizetése utólagos, így a júliusi támogatás már megérkezett augusztus elején, az augusztusit pedig szeptember eleje helyett, augusztus végén kapják meg a családok. Az augusztus 22-i utalás a bankszámlán augusztus 25-26-án jelenik meg, a postai kézbesítésre pedig augusztus 26-tól lehet számítani. Ez ugyanakkor azt is jelenti, hogy szeptemberben nem érkezik családi pótlék a családok számlájára, azt legközelebb október 2-án utalja majd az Államkincstár.

Az előre hozott családi pótlék kifizetése a tanévkezdést hivatott segíteni. Forrás: MTI Fotó: Mohai Balázs

Mennyi családi pótlék jár?

A támogatás mértéke a gyerek számától függ, illetve attól, hogy a szülő egyedülállóként neveli-e őket. Emelt összeg jár fogyatékkal élő gyermek után is. A támogatás összege a következő: 1 gyermekes család esetén: 12 200; 2 gyermekes család esetén 13 300; 3 vagy több gyermek esetén 16 000 forint gyermekenként. Egyedülálló szülő esetén 1 gyermek után: 13 700; 2 gyermek esetén 14 800; 3 vagy több gyermek után 17 000 forint ugyancsak gyermekenként. Tartósan beteg vagy fogyatékkal élő gyermek után: 23 300; egyedülálló szülő esetén fogyatékkal élő gyermek után: 25 900 forint az adómentes támogatás mértéke havonta.

Ki kaphatja a támogatást?

Az alanyi jogon járó támogatásra minden olyan szülő, gyám vagy nevelőszülő jogosult, aki saját háztartásában nevel gyermeket. A családi pótlék alapesetben a gyermek tankötelezettségének végéig, azaz 16 éves koráig jár, de nappali tagozaton középfokú oktatásban résztvevő gyermek után a támogatás egészen 20 éves koráig folyósítható. A családi pótlék 23 éves korig jár sajátos nevelési igényű, illetve fogyatékkal élő gyermek esetén.