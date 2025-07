A világhír kapujában – Győrből indult a Marokbaba

Stücli, Geremic, Gaborgya és Gömböc is tagjai a Marokbaba-családnak. Ők még csak mintadarabok, a sorozatgyártást most kezdték el.

Fotó: Molcsányi Máté

Úton a világszabadalom felé

A készítők célja, hogy a termékkel világhírűvé tegyék a magyar fejlesztőpedagógiát. A Marokbaba néhány hete megnyerte a Nemzeti Tehetség Program Start fődíját, az európai szabadalmi bejegyzésnél tart, de az alkotók meg sem állnak a világszabadalomig. A közösségi média-felületük valósággal felrobbant néhány hét alatt, ami köszönhető annak is, hogy nagy hangsúlyt fektetnek a társadalmi felelősségvállalásra.

A Marokbaba a fejlesztőpedagógia mesterkulcsa

A pedagógusok, gyerekorvosok felismerték az eszköz hasznosságát és már az előrendelési lehetőséget is több százan használták ki. Az alkotók szívet melengető kezdeményezése nyomán nagyjából minden tizedik vásárló a saját rendelésén kívül másnak is vett támogatói csomagot. Dorina és Lídia pedig vállalták, hogy minden 50. rendelés után maguk is adományoznak, ennek köszönhetően rászoruló intézményekbe is eljut a magyar innováció.

A szakemberek visszajelzései alapján egyre bővülnek a Marokbaba funkciói: a játék segít oldani a szorongást, így elképzelhető, hogy hamarosan a gyermekmentőkbe is elérnek az eszközök. A funkciót a napokban élesben is tesztelik, egy autista kisfiú műtéti előkészítésénél fognak segédkezni Kóficék.

A Marokbabához négy korcsoportra bontva dolgozták ki a módszertant

Fotó: Molcsányi Máté

Az alkotók alapvetően a gyermekeket és az ő fejlesztésüket célozták meg a Marokbabákkal, de már idősotthon is jelentkezett értük. A játékok új dimenziókat nyithatnak meg az időskori demencia állapotfenntartó kezelésében.

Kincses-Kádár Lídia és Bárdi Dorina nagyon jó úton haladnak afelé, hogy a Marokbaba iránytű és fény legyen a magyar fejlesztő pedagógiában.