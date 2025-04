Négy kerékkel óvatosan a kétkerekűekkel szemben - Minden motorost hazavárnak

A győri fiatalember, Gáti Csaba, akit többnyire The Guri- A motoros utazó néven ismernek, 28 éve motorozik, az idén kezdte el a 650 ezredik kilométerét. Motorjaival eddig 45 országban járt, de hamarosan tovább bővül a meglátogatott országok száma. A hét végén egy 15 ezer kilométeres túrára indul a Közel-keletre. Róla bátran kijelenthetjük, hogy gyakorlott motorozó, az idén is már jó néhány kilométer van mögötte. Most érkezett haza Montenegróból, közel 5 ezer kilométeren járatta be az új motorját, amivel a hosszú kalandra indul. Ki más, ha nem ő, ismerheti a balesetmentes motorozás receptjét?

A balesetmentes motorozás sok mindenen múlik. Gáti Csaba új motorjával egy 5 ezer kilométeres út során barátkozott.

Fotó: Gáti Csaba

Balesetmentes motorozás

A tapasztalt motorost arról kérdeztük, mi szükséges a balesetmentes vezetéshez.

– Szerintem elsősorban nagyon fontos az önmérséklet a motorosok részéről, de amit még kiemelnék, az a vezetéstechnikai tréningek elvégzése. Ezek nagyon jól használható tudást, gyakorlatot adnak a motor kezeléséhez, a forgalom és helyzetfelismeréshez. A motorosoknak azt szoktam mondani, hogy a higgadtan, hideg fejjel motorozzanak és nagyon figyeljenek magukra és a forgalmi szituációkra. Az autósoktól mindig csak azt kérem, hogy ne akadályozzák a motorosokat és tartsák be a minimális figyelem és az egymás mellett élés szabályait. A motor dinamikája egészen más, mint az autóé. Évek alatt sokat változott a KRESZ, ma már lehetőséget ad arra is, hogy előremenjünk a lámpánál, használjuk a buszsávokat. Egy ideje javul már az autósok és motorosok viszonya, egyre több autós figyel a motorosokra, de a kezdeti időszakban, amikor a motorosok elindulnak az utakra, akkor ez még elég gyerekcipőben jár – szögezte le Gáti Csaba.

