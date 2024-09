– Ebben az évben a gyakorló iskola két tanítója, Némethyné Toldy Gizella és Sikos-Szabó Gyöngyi elkészítette az alsó tagozatosok számára is a mai kor követelményeinek megfelelő komplett anyagot, óravázlatokkal, tanulói feladatlapokkal, és interaktív anyagokat is tartalmaznak, amelyek a digitális pedagógia elveinek is megfelelnek. Ebből válogathatnak a kollégák, megválaszthatják, milyen óra keretében tudnak vele foglalkozni – mondta el a projekt ötletgazdája.

A résztvevőket dr. Dézsi Csaba András polgármester köszöntötte, akinek szívügye az is, hogy az itt élők megismerjék a város történetét.

Fotó: Molcsányi Máté

A bemutatón résztvevő pedagógusokat dr. Dézsi Csaba András polgármester köszöntötte, akinek szívügye az is, hogy az itt élők megismerjék a város történetét.

– Bár én itt születtem és nagyon szeretem a városomat, néhány éve arra eszméltem rá, hogy nem ismerem részletesen a város múltját. Különösen a győri keresztek története érintett meg. Arra gondoltam, jó lenne mindenkivel megismertetni a város gazdag történelmét, azt, hogy miért jó Győrben élni, győrinek lenni, mire lehetünk büszkék. Szerintem fontosak ezek a dolgok, mert meghatározzák identitásunkat. Egy tartalmas, nagyon jól használható anyagot állítottak össze a helyi szakemberek, akiknek ezúton is köszönöm a munkáját

– mondta a polgármester.

Az általános iskolák alsó tagozata számára készült részt szerdán délután mutatták be a városházán a pedagógusoknak.

Fotó: Molcsányi Máté

A "Tananyag Győr történelméről" című anyagokat a város honlapján lehet megtalálni, ahol a keksz és gyufagyár történetéről is olvashatunk.