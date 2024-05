– A kezdete a 2013-as nagy árvízhez kötődik – mondta el kérdésünkre Szomolányi László, a jószágok gazdája. – Akkor több mint 150 tehén a borjával volt a legelőkön egy májusi kihajtáson és az ártéri rétek több mint másfél méteres víz alá kerültek.

Új legelőket kellett találni számukra, a Bakonyba vittük el az állatokat. Hét kamionra volt szükség a szállításukhoz, külön engedéllyel tudtak csak bejönni a faluba az árvízi védekezés miatt. Felhívtam a polgármester urat, és megbeszéltem vele, hogy a marhának van lába, nyolc kilométerről bejövünk a faluba. Ez adta az ötletet, hogy a legelőre is ki tudnak ballagni az állatok és ahogy más országokban ennek nagy hagyománya van, itt is lehet ünneppé tenni ezt az eseményt – emlékezett vissza a kezdetekre a gazda.

A szigetközi gulyahajtás évről évre több látogatót vonz.

Fotó: Molcsányi Máté

A szigetközi gulyahajtás egyre népszerűbb

Az esemény évről évre népszerűbb, hiszen ma már a falvakban is elvétve látni állatokat a kutyán, macskán kívül, itt pedig több, egy egész csorda vonult ki a legelőre a betyárok, gulyások fülsiketítő ostorcsattogtatása közepette. Különleges élmény volt a szürkemarhák és a bivalyok vendégeskedése és persze ezen kívül közel is lehetett kerülni a házillatokhoz, hiszen karnyújtásnyira voltak kiállítva a nyuszik, a csacsik, a bocik, akiket lehetett etetni, simogatni a gyerekek nagy örömére. A Magyar Madártani Egyesület jóvoltából a szabadon élő madarakról lehetett sok mindent megtudni. Népszerű volt a tó melletti fészken álló, "gólya", akivel különleges élmény volt fotózkodni. A sokféle gyerekjáték, a finom falatok, a szigetközi életről szóló könyvek, kézműves termékek, műsorok jó időtöltést kínáltak az egész család számára.

Az előző évekhez képest is mindig bővül a szigetközi gulyahajtás programja. A tavalyi eseményről így írtunk.

A szigetközi gulyahajtás ünnep, amivel az állattartókat ünnepeljük

– Ez a rendezvény nemcsak a szórakozásról szól. Ezzel fejezzük ki a tiszteletünket azoknak, akik a mezőgazdasággal, azon belül is az állattartással foglalkoznak, hiszen ők esőben, sárban, hóban, fagyban, kánikulában azon dolgoznak, hogy asztalunkra odakerüljön a mindennapi betevő falatunk. Ezért legalább ezen a napon szeretnénk tiszteletünket kifejezni irányukba – szögezte le a Babos Attila polgármester az esemény megnyitóján köszöntötte és köszönetet is mondott a szervezőknek.

Az eseményen rendszeresen résztvevő dr. Nagy István agrárminiszter köszöntőjében elmondta: – Ma felidézünk egy évszázados hagyományt.

Nagyon hálás vagyok e rendezvény megszervezéséért, mert végtelenül fontos az, hogy a hagyományainkat, a kultúránkat, mindazt, ami ideköt bennünket a Szigetközhöz, a termőföldhöz, azt életben tartsuk.

Mitől érezzük otthonnak a településünket? Pontosan az ilyen dolgok miatt, ami csak a miénk. Csodálatos látvány felidézni, hogy milyen is egy gulya, de ez a rendezvény nem csak arról szól. Itt vannak kézművesek, táncok, viseletek, kézművesek, énekek, zenék, mind, ami mi vagyunk. Ma, amikor mindenki keresi az identitását, azt, hogy hova igazodjon, keresi azt, hogy mit is tud tenni, akkor itt Dunaszegen meg tudjuk mutatni, mi is fontos nekünk.

Programok a szigetközi gulyahajtáson