– Ezeket az értékeket adományokból, jótékonyságból építjük. Sokan kétkezi munkájukat, ötletüket, támogatásukat adják. Az összetartozás parkja majd a kápolna terve is elkészült az elmúlt évben. A park fő eleme egy hármas halmon álló kettős kereszt, ahol az országzászlók is lesznek. A kápolna színpadként is használható a nagyobb rendezvényeken, de a zarándokok is megpihenhetnek alatta – mondta el Vajda Péter.

Egészanpos programok lesznek július 1-én Sokorópátkán.

Fotó: Molcsányi Máté

– Nagyon örülök a park létrejöttének, mert ez a település lakóinak de az idelátogatóknak is hatalmas élményt jelenthet – mondta Bassák Attila polgármester.

– Óriási dolog a park létrejötte. Azt szimbolizálja, ha egy közösség, az emberek összefognak, mekkora dolgokat lehet elérni. A szombati jótékonysági rendezvényre szeretettel várunk mindenkit. A park és a kápolna adományokból épült. Eddig közel 15 millió forint jött össze, de várjuk még a további hozzájárulásokat is. A rendezvényre a belépés ingyenes, de lesz lehetőség 3 ezer forintért támogatói karszalagot vásárolni. A jótékonysági faházakban megvásárolt tárgyak értékével is lehet támogatni a parkot.

Az összetartozás parkja és a kápolna is adományokból készül.

Fotó: Molcsányi Máté

Péter Mónika műsorvezető a programokról beszélt. – Igazi családi programokkal várunk mindenkit. A Szent Korona makettjét Hajdú Őrök vigyázzák majd. Bemutatkoznak hagyományőrzők, lesz igazi jurta, ki lehet próbálni az íjászatot is, valamint lovas solymász bemutatót tart Krekács Zoltán. Kézműves árusok kínálják portékáikat. Az ebédhez a Kapca banda zenél, aztán fellépnek a sokorópátkai ovisok és iskolások is. Baranta harcművészeti bemutatóra is sor kerül. A Regős Táncműhely néptáncműsorral kedveskedik, majd a téti ifjúsági fúvószenekaré lesz a színpad a három órakor kezdődő ünnepség előtt.

Aztán Heinczinger Mika Kossuth-díjas zenészé, majd Kiss Kata zenekaráé lesz a színpad. Koncertet ad a Kárpátia zenekar, az estet pedig a Katapult együttes zárja.

Szilágyi Zsolt a Gróf Széchenyi István férfiklub elnöke a társprogramokról beszélt. A nap folyamán hungarikum főzőnapot rendeznek, amelyen a "Kárpát-medence fakanalát" kapja a legjobb szakács, de ezen kívül is lesz étel-ital bőven. A nevezés ingyenes, de regisztrálni kell. Szerveznek haza-futást ovisoknak és felnőtteknek, de gyalogolni is lehet a környéken. valamint gyerekeknek focimeccs is.

Balogh László „Kayla”, a Sokorói Tájegység Egyesülés elnöke elmondta, hogy közösségük sokat tesz a gyerekek jókedvéért. – Limonádéval és jégkrémmel várjuk a gyerekeket. Öt tagtársunkkal lecsós pannonhalmi tarját fogunk sütni adományként. Az ötszáz adag étel árával a parkot támogatjuk.

A részletes program