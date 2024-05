A legidősebbek korcsoportjában a párosok versenyét Kovács Kata Flóra és Szabados Előd, a győrújbaráti Harmónia Alapfokú Művészeti Iskola táncosai nyerték, akik a Csobolyó táncegyüttes tagjai, a dobogó második fokára pedig a győrszentiváni ETALON Alapfokú Művészeti Iskola párosa, Csik Róza és Mithay Barnabás állhatott, akik a győrszentiváni Kiscserókok táncegyüttes tagjai.

Kovács Kata Flóra és Szabados Előd civilben még középiskolai tanulók.

Fotó: KAttila

A győztes páros hölgytagja Kovács Kata Flóra most a Czuczor Gergely Bencés Gimnázium 11. osztályos tanulója, érettségi után a Magyar Táncművészeti Egyetem készül, táncpedagógus szeretne lenni. 12 éve, óvodás kora óta táncol. – Nagyon szeretem a néptáncot, mondhatom, ez az életem. A párommal három éve táncolok együtt szólistaként. A versenyen a kötelező táncunk egy szilágysági darab volt, a szabadon választott pedig egy siklódi tánc. Az elmúlt években szinte minden nap próbáltunk.

Ha nem a csoporttal, akkor a sikeres szereplés érdekében egyéni próbákat is tartottunk. A versenyen szerettem volna magamból a maximumot kihozni, de a legfőbb vágyam az volt, hogy jól érezzem magam. Ez sikerült és ez meg is látszott az előadáson. Nagyon örülünk a sikernek árulta el Kata, akinek táncpartnere Szabados Előd a győri Bercsényi Miklós. Közlekedési és Sportiskolai Technikum tanulója is ovis kora óta táncol.

A győztes páros nagyon élvezte az előadást a versenyen.

Fotó: KAttila

Előd szintén a táncművészeti egyetemre készül, ő is tovább szeretné adni a tudását. A zene, a tánc szeretete, az összetartó közösség, a kiváló mesterek tartják a néptánc mellett hosszú évek óta a fiatalembert, aki a csoporton belüli szólótáncot szereti a legjobban. Mint mondja, minden tőlük telhetőt megtettek a jó eredmény érdekében, a befektetett munka meghozta az eredményt. Arra a kérdésre, mivel biztatná a fiatalokat, miért jó táncolni, így válaszolt. – Itt meg lehet tanulni férfi módra viselkedni, azt, hogyan kell egy nővel bánni, de nagyon sok pluszt ad megjelenésben, tartásban is, és sok közös élményt ad.

A fiatalok felkészítő tanárai Putz Katalin és Jocha Balázs természetesen büszkék tanítványaikra.

– Nagyon sokat készültek a versenyre, sok nehézségen vannak túl, de megérte! Köszönjük mindenkinek, aki segítette a felkészülésüket. A művészeti iskolák számára néptánc kategóriában három évente rendeznek szóló és páros kategóriában szakmai versenyt. A szólisták kiskoruk óta egy tehetségfejlesztő programban vesznek részt. Már ovis korukban kiválogatjuk az ügyes gyerekeket, plusz időt, foglalkozást kapnak, több lehetőségük van megmutatkozni és fejlődni azáltal, hogy sok helyre visszük őket, de nagyon sok múlik az önálló felkészülésükön is. Mi lehetőséget biztosítunk számukra, de nekik kell ezzel élniük. Néha az is előfordul, hogy egy-egy kartáncos kiemelkedő munkája révén szólótáncossá válik, de nem gyakori – állapították meg a tanárok, akik abban is egyet értettek, hogy a sikeres versenyzéshez elsősorban jó alkat kell, de ügyességre, jó hozzáállásra, nagy a teherbírásra, kudarctűrő képességre is, emellett szorgalmasnak, alázatosnak is kell lenniük.

A tanulmányi versenyen a negyedik kategóriában a dobogó második fokára a győrszentiváni Kiscserókok táncosai, az ETALON Alapfokú Művészeti Iskola tanulói, Csik Róza és Mithay Barnabás állhatott, Csik Lukács és Ábel Kata a harmadik korosztályban pedig különdíjat kaptak, de nagyon szépen szerepelt a versenyen Németh Boglárka és kísérő partnere Takács Áron is.

Csik Róza az óvodában kezdett el néptáncolni. – Azért szeretek táncolni, mert egy nagyon jó közösséghez tartozok. Itt mindig feltöltődök, mindig kapok valami plusz energiát. A jövőben is mindenképpen szeretnék a tánccal foglalkozni, nem akarom abbahagyni – mondta mosolyogva.

Ábel Kata is több mint 10 éve táncol, minden szabadidejét a táncosok között tölti. Sok barátot, emléket szerzett az idők folyamán. Partnere Csik Lukács bevallotta, hogy két nővére példáját követve lett táncos, de nem bánta meg, bár néha megfordul a fejében, hogy jó lenne focizni.

– Aki tehetséges, az több mindenben is az. Itt van például Ábel Kata, aki a néptánc versenyen különdíjat kapott, de a hugával, Rékával együtt, aki szintén itt táncol, csak a kisebb csoportban, az országos tanulmányi versenyen népdal kategóriában arany minősítést szerzett. Az eredmények mögött óriási munka van – állapították meg felkészítő tanáraik, Delbó Krisztina és Ramasz László.