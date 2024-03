- A rendkívül termékeny művész egykor a faluban élt, szeretnénk tovább ápolni az emlékét és értékes örökségét. Kalandos úton került ide, de nagyon sokan szerették és tisztelték. Eredetileg a barátjával disszidálni akartak, átszökni Ausztriába, azért jöttek a nyugati határhoz. Itt, a helyi fogadóban szálltak meg, ahol azonban rabul ejtette egy szép leány szerelme. A fogadós lányába szeretett bele. Olyannyira, hogy itt maradt a faluban, s a két fiatal nemsokára összeházasodott - mesélt a romantikus történetről Duschanek Péter, Harka polgármestere.

Kövesdi-Nagy József 1949-től 1969-ig élt a faluban. Szabó Károly, a település korábbi polgármestere 2017-ben már szervezett egy tárlatot az alkotásaiból, de azt mondja, még egy kiállításra szükség van, hogy munkássága ne merüljön feledésbe.

Harkának két festménye van tőle

- Az utolsó pillanatban vagyunk, hogy megőrizzük az utókor emlékezetében Kövesdi-Nagy Józsefet. Egy páran még emlékszünk rá gyerekkorunkból. Én személyesen is ismertem és tiszteltem, de a szakirodalomban alig találtam róla valamit, pedig igen termékeny művész volt. Sok család otthonát díszítik a képei, és nagyon sok alkotás szétszóródott a világ minden tájára. Harkának két festménye van tőle. Az egyik 1969 óta látható a tanácskozó terem falán, a másikat 1959-ben festette a kultúrházunk részére. Ez utóbbi egy olajfestmény Petőfiről, amelynek különlegessége, hogy a magyar kokárdát a szokásostól eltérően a költő mentéjének jobb oldalára festette - beszélt a képről Szabó Károly. Hozzátette, Kövesdi-Nagy 1956-ban a forradalom támogatásához transzparenseket, plakátokat festett, amiért az akkori hatalom börtönbe zárta. A család emlékei alapján a művész a Petőfi festményen a kokárda elhelyezésével fejezte ki jobboldaliságát és tiltakozását a zsarnokság ellen.

Várják a festménytulajdonosok jelentkezését

- A festő lánya, dr. László Tamásné, Nagy Kornélia, aki másfél éve hunyt el, szerencsére megőrizte a festő hagyatékát, amit most az unokája és családja gondoz tovább. Ezeket a képeket a 2017-es kiállításon is rendelkezésünkre bocsátották. A gyűjteményt mi negyven, magán tulajdonosoktól kölcsönbe kapott festménnyel egészítettük ki. A mostani, márciusi kiállításra eddig már 17 újabb festményét sikerült megtalálni. Sopronból és az ország több városából érkeztek felajánlások, de továbbiakat is várunk, mert szeretnénk minél teljesebb képet adni a páratlan életműről - számolt be boldogan a fejleményről Szabó Károly.

A szervezők kérik a Kövesdi-Nagy József festménytulajdonosokat, hogy lehetőségük szerint bocsássák a település rendelkezésére a 2024. március 23-án nyíló kiállításhoz a képeket, melyeket március 30 után épségben visszaszolgáltatnak részükre. Szabó Károly a [email protected] e-mail címen várja a jelentkezéseket.

A kiállítást szervező Szabó Károly a soproni Szent Mihály temetőben Kövesdi-Nagy József síremlékénél tisztelgett a festő emléke előtt. Fotó: Máthé Daniella

Kövesdi-Nagy József munkásságáról

Kövesdi-Nagy József Mezőkövesden született 1922. március 11-én öt gyermekes szabómester második gyermekeként. Középiskolai tanulmányait a helyi Szent László Gimnáziumban végezte, majd érettségi után Budapestre, az akkori Magyar Képzőművészeti Főiskolára járt. Nagy hatással volt rá Glatz Oszkár és Rudnay Gyula festészete, haláláig tisztelettel adózott kiváló tanárai emlékének. Kiemelkedő tehetségként egy évig Párizsban lehetett ösztöndíjas, innen eredt a francia impresszionisták iránti csodálata, mely végigkísérte egész munkásságát. Ösztöndíja kevés volt, szülői támogatásra nem számíthatott. Napközben tanult, este és éjszaka pedig hegedűjét pengetve magyar nótákat, cigánydalokat énekelt, így tudott szűkösen megélni.

Több portré Sopronban

Harkán ismerkedett meg Kretzinger Ilonával, akivel 1950 januárjában házasságot kötött, majd még ugyanezen év szeptemberében megszületett lánya, Kornélia. Az emberek szerették, barátságos volt, jó kapcsolatban állt a község lakosságával. Sopronban is megismerték, próbált betörni a soproni művészek közé, de az akkori vezető képzőművészek nem fogadták be, ahol lehetett, gátolták. Az 1960-as években már voltak olyan anyagi helyzetben lévő emberek, akik magukról, hozzátartozójukról arcképet készíttettek. Sopronban jó néhány általa festett portré van. A véletlen folytán az egyik ilyen arckép Ljubica Ilicről készült, aki Zágrábból Sopronban élő barátnőjéhez jött látogatóba. A hölgy a Zágrábi Tudományos és Művészeti Akadémia főtitkárának, dr. Ivan Ilicnek a felesége volt. A kép akkora sikert aratott, hogy a művészt az akadémia meghívta 1966-ban kiállítás rendezésére. Kövesdi-Nagy József otthon megfestette a kiállítás anyagát, de az utolsó pillanatban a hatóságok kijelentették, hogy a képeket nem lehet átvinni Jugoszláviába. Nem esett kétségbe, egy-két hónappal a kiállítás előtt festő felszerelésével kiutazott, Zágrábban és Zadarban megfestett egy új anyagot. A kiállításnak olyan nagy sikere volt, hogy az akadémia a művészt tiszteletbeli tagjává választotta. Újabb zágrábi kiállítása 1968-ban volt, hasonló sikerrel.

Rendkívül termékeny festő volt

Mindent, minden eszközzel festett. Rendkívül termékeny alkotó volt. Festett zsánerképeket, tájképeket, csendéletet, rengeteg portrét részben naturalista, részben impresszionista stílusban. Dolgozott olajjal, festett csodálatos akvarelleket, kedvence a pasztell volt, de rajzolt szénnel, szépiával is. A soproni kamarakiállítás az akkori Ady Endre Művelődési Házban volt, 1969 júliusában. Ebben az évben régen húzódó lakásproblémája is megoldódott, a düledező házból, ahol családjával élt, Sopronba költözött. A soproni városvezetés lehetővé tette számára, hogy az újonnan épülő panel lakásokból vásároljon családjának egy szövetkezeti lakást.

Ezután még részt vett a Festőteremben rendezett, más művészekkel közös tárlatokon, de önálló bemutatkozása nem volt. Felváltva kezelték tüdőbetegsége miatt a szombathelyi és a soproni kórházban, otthonában is állandó orvosi felügyelet alatt állt. Mindenki tudta, hogy nem lesz hosszú életű, de mégis megrázó volt, hogy alig 54 éves korában, 1976-ban, karácsony előtt néhány nappal hirtelen elhunyt. Szűk családi körben, csendben temették el. Kövesdi-Nagy József síremléke a soproni Szent Mihály temetőben található: egy paletta kettétört ecsettel.