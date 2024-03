Győr-Moson-Sopronban az Országos Hadisírgondozó Karbantartási programhoz csatlakozva két helyszínt jelölt ki a győri toborzóiroda, ahol az 1848/49-es forradalom és szabadságharcban hősi halált halt katonák nyughelyei tisztítják meg és festik újra a feliratokat. A munkálatokba bekapcsolódtak a Győri SzC Bercsényi Miklós Közlekedési és Sportiskolai Technikum kadétjai, akik iskolai közösségi szolgálatot teljesítettek.

Mellettük a nyugállományú klubok és hagyományőrző egyesületek tagjai is rendszeres támogatói a programnak. Minden évben többször nyújtanak segítő kezet. Téten a Fegyveres Erők és Testületek Nyugállományú Klubjától az elnök, Marcsa György nyugállományú őrnagy, a Honvéd Hagyományőrző Egyesület győri szervezetétől pedig Takács Imre elnök, nyugállományú alezredes csatlakozott.

A győri toborzóiroda munkatársai kiemelt feladatuknak tekintik a hadisírok gondozását, karbantartását, hogy az utókor számára is jelként szolgáljanak a katonák áldozatvállalására.

Fotó: Rákóczy Ádám

Farkas László Bence főhadnagytól, a hadisírgondozásért és honvédelmi nevelésért felelős tiszttől megtudtuk, hogy a város katolikus temetőjében áll Dzwonkovszky László és Münster Ede honvéd-huszár századosok közös emlékhelye, akik 1849. június 13-án a csornai csatában súlyos sebesülés szenvedtek. Végül a téti kórházban haltak hősi halált. A csornai csata volt a szabadságharc egyik utolsó győztes csatája. Impozáns sírjukat 1886. június 13-án emelte a „hálás nemzet kegyelete”, amely ma is a város kiemelt emlékhelye. A közel 140 éves sírkövet és környezetét tisztították meg a szorgos kezű honvédek szerdán.

A hadisírgondozást csütörtökön Bőnyben folytatják. A település temetőjében a Komárom környéki harcokban hősi halált halt nagybecskereki születésű Pálffy Károly huszár főhadnagy sírját látogatják meg. Az elesett honvéd emlékhelyét 1861. július 8-án emelték, melyet a helyiek ma is gondoznak.

-Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc idejéből fennmaradt sírok országszerte is nagyon ritkák, így megőrzésük különös jelentőséggel bír. Kiemelt feladatunk ezen sírok gondozása, karbantartása, hogy az utókor számára is jelként szolgáljanak a katonák áldozatvállalására. Ezzel is felhívva a figyelmet a béke fontosságára - emelte ki Marcsa György.