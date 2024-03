- Nagy büszkeségünk a Csipkeház, a fűszer- és gyógynövénykert, valamint a pajta - vette át a szót Hegykő polgármestere, Szigethi István. Elárulta azt is, hogy a kert mögött épülő-szépülő régi épület, az egykori postaház - ahol a helyi postások éltek egykor - ugyancsak a Cseh családnak köszönhetően újul meg. A polgármester köszönetet mondott az értékteremtésért. "A Csipkeház Hegykő hírnevét öregbíti, rendezvényeik pedig a helyiek és a környékbeliek számára is közkedvelt programok" - tette hozzá Szigethi István.

Valóban így volt, hiszen a megnyitót követően Kóczánné Ács Szilvia hímestojás-festő népi iparművész tartott bemutatót, amin felnőttek és gyerekek is igyekeztek ellesni a viaszolás technikájának tudományát. A fertőhomoki Horváth Viktória és Marci például az elsők között ültek a mester mellé, hogy elkészítsék húsvéti tojásaikat, de érkeztek vendégek Sopronból és Ausztriából is.

A délelőtti jó idő lehetővé tette, hogy a gyerekek a kertben is játszhassanak, népszerű volt a pajta sok kincse és a hatalmas fából faragott szarvas. Délután Barcza Attila országgyűlési képviselő is ellátogatott a tavaszköszöntő rendezvényre, ahol régi húsvéti képeslapokból is nyílt kiállítás.