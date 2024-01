A gyűjtemény látogatói egy igazán romantikus időutazáson vehetnek részt.

A gyűjtemény Sopron belvárosában, a Balfi úton, a gazda­negyed határán található. Zettl Gusztáv kereskedő a XIX. század második felétől gyűjtötte az értékes műtárgyakat, az egyedülálló kollekciót először 1939-ben unokája, dr. Langer Herbert mutatta be. A lakásgyűjtemény 1955-től áll nyitva a nagyközönség számára, a mai napig a város egyik különleges, unikumnak számító tárlata. Napjainkban a művészeti és szellemi örökséget az itt lakó ükunoka, Langer Ágnes és családja ápolja. Az idelátogatók egy igazán romantikus időutazáson vehetnek részt, a gazdag összeállításban többek között korabeli bútorokat, fegyvereket, cégéreket találunk, de a lakást könyvek, festmények, csiszolt üvegek és porcelán­edények is gazdagítják.

– Amikor megtudtam, hogy az alapítvány megkapja ezt a megtisztelő elismerést, először el sem akartam hinni, aztán persze nagyon örültem neki. A kitüntetés mindig egy csodálatos dolog, a visszajelzésre mindenkinek szüksége van, megerősít és erőt ad a folytatáshoz – mondta Langer Ágnes, a Zettl-Langer Gyűjtemény őrzője. – Célom, hogy aki ellátogat hozzánk, olyan élményekkel térjen haza, amikre esetlegesen nem is számított. Ez nem egy múzeum, az itt bemutatott tárgyak egy embernek, az ükapámnak a saját gyűjtései, ezért is egyedi Magyarországon. Az volt a kívánsága, hogy a gyűjtemény egyben maradhasson, és nagyon büszke vagyok arra, hogy az elmúlt közel harminc évben ezt meg tudtam tartani – tette hozzá. – Az évek során több olyan látogatónk volt, aki a saját családját kutatta, kíváncsi volt a saját gyökerei­re, és egy-egy tárlatvezetés során inspirációt, ötleteket és muníciót kapott arra vonatkozóan, hogyan induljon neki vagy hogyan folytassa a kutatást. Ezek a közös beszélgetések engem is boldoggá tettek, erőt adtak, és megerősítettek abban, hogy jó az az irány, amiben haladok – mondta.

A Zettl-Langer Gyűjteményi Alapítvány évtizedes munkáját ismerték el az emlékplakettel. A felvételen Langer Ágnes. Fotó: Szalay Károly

– Ezen a nyáron a soproni napközis táborból diákcsoportok is érkeztek hozzánk, nagyon jó volt látni a gyerekek csillogó tekintetét, kíváncsiságát. Élmény volt nekik és nekem is, jó érzés volt a családomról és az itt található tárgyakról mesélni. Nemcsak őrzöm és ápolom a felmenőim hagyatékát, hanem tolmácsolom is az örök érvényű mondanivalójukat. Folyamatosan azon gondolkodom, mivel tehetném még vonzóbbá és élvezhetőbbé a gyűjteményt, hiszen a célom, hogy a városba látogatók megismerjék és megtapasztalják, hogyan kapcsolódik össze a múlt és a jelen, építve a jövőt – zárta a be­­szélgetést.