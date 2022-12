A három nap megmaradt

– És minél inkább széttartanak a dolgok, annál szerencsétlenebbek és szomorúbbak vagyunk. Például amikor a negyedik parancsolatot, a hetedik nap megszenteléséről szólót tanítom hittanon, akkor döbbenünk rá, ma már milyen naiv gondolat a pihenés. A multi kiadja hétfő-kedden az anyukának a szünnapot, szerda-csütörtökön az apukának, a gyermek meg hétvégén van otthon. Milyen családi életet lehet így élni, vagy hogy lehet a baráti kört összetartani?

De a karácsony megmaradt a három napjával. Az ünnep csodája, hogy ez mindenkivel egyszerre történik. Az ünnep napjai összehozzák a családokat, a barátokat. Ilyenkor senki nem mondhatja, hogy nem ér rá. Micsoda csodája ez az Úristennek, hogy még ebben a tartalmában megfosztott, elkonzumizált ünnepben is összehozza azokat, akik összetartoznak.

A találkozások ideje

Dimenziók és távoli világok találkozását figyelhetjük meg ilyenkor a betlehemi jelenetben, és szerencsés esetben a saját életünkben is. – Karácsonykor találkozik a széttagolt menny és föld: ugyanazt zengik, mikor megszületik Jézus, végre a közös nevezőre rátalál mindenki. A betlehemi szereplők is különböző társadalmi rétegekből, közelről és távolról találkoznak a jászolnál. A generációk is összejönnek: az idős pásztor és a fiatal, a bölcsek a kisdeddel…

De az örökkévaló is találkozik az aktuálissal: az Úristen emberré lett, és ez kétezer éve is azt jelentette, mint ma, hogy valami új elindult: egy kisgyermekben az Isten újat kezdő lendülete. De az új kezdet most lehet kézzelfoghatóvá a személyes életben. Ennek nincs se múlt, se jövő ideje. A lelkipásztor szerint ez a minden összetartozót összehozó csoda még azokra is hatással van, akik egyébként távol tartják magukat a vallásos gondolatoktól.

– A teljesen kívülálló civil ember életében is ilyenkor összehozza a mennyet és a földet az Isten: aki 364 napon át nem, az ünnepben akkor is könyörül és ad valamit, észreveszi a kisebbet, sokszor épp az egyházi hátterű segélyszervezeteken keresztül. Az ünnep így összehozza még a gazdagot is a szegénnyel, a jómódút a nélkülözővel. Pálfi Zsuzsanna azt mondja, csapda, ha a karácsony titkát valami érzelemben vagy épp filozófiában szeretnénk megfogni. – Mindenki hajkurássza a boldogságot, mint valami elérhetetlen ideát, közben az Úristen elérhetővé válik Jézusban.

– Karácsonykor az örökkévaló is találkozik az aktuálissal: az Úristen emberré lett, és ez kétezer éve is azt jelentette, mint ma, hogy valami új elindult: egy kisgyermekben az Isten újat kezdő lendülete – véli Pálfi Zsuzsanna.

Fotós: Huszár Gábor

A szeretet döntés és cselekvés is

A szeretetnek mindig csak a giccses formáját mutatjuk és vágyjuk. Micsoda érzelmes és megérintő reklámok és csöpögős filmek vannak. De az igazi mély és komoly kérdéseket és emberi konfliktusokat érzelmi szinten nem lehet megoldani. A Biblia arról beszél, a szeretet nemcsak érzés, hanem döntés és cselekvés is. A konfliktusokból, sebekből való gyógyulás útja sem csupán az érzelmeinken keresztül vezet, hanem a döntéseinken és a cselekvésen át. Eldöntjük, hogy lépünk egymás felé.

Az Úristennél sem csak érzelem kérdése, hogy szeret: millió egy oka lett volna már megdühödni és faképnél hagyni. De eldöntötte, hogy szövetséget köt az emberrel, nem azért, mert frankók vagyunk, hanem mert kiválasztott. És az Újszövetségben is ez volt a döntése: hogy az Úr Jézust odaadja értünk. Ebből a döntésből következtek a cselekedetek. A karácsony kiváló alkalom el- köteleződni egymás mellett.