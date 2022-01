A búzalisztből, durumliszt hozzáadásával készülő, ropogós, kézműves búzakenyeret rögtön megismerni különleges formájáról, amelyet szerencsehozó lóhere díszít. A Szerencse tarsoly sokáig friss és puha marad, s mivel a durumbúzában lévő keményítő lassabban szívódik fel, a kenyér lassabban emeli a vércukorszintet, így cukorbetegek is fogyaszthatják. A huszonhárom kedvelt Pedró-kenyér mellett a pékség az idei évben új kenyerekkel és péksüteményekkel is készül. Az utóbbiakhoz új töltelékfőző gépet szereztek be, így saját készítésű, az eddigieknél is magasabb gyümölcstartalmú lekvárok kerülhetnek a finomságokba.

Az idén húszéves Pedró a jubileumi évnek új tervekkel, célokkal vágott neki, amelyekkel megint a vásárlók járnak jól. Az eddigi tíz üzlet mellett újabbak nyílhatnak, hogy senkinek ne kelljen messzire mennie a megszokott finomságokért. A régi magyar hagyományokhoz visszanyúló, kedvelt „Pedró-stílus” garantálja, hogy az új üzletek is barátságos, hívogató találkozási pontok lesznek. Az üzletek berendezését egyébként mindenhol egy kicsit a helyi sajátosságokhoz igazítják, így nincs két egyforma enteriőr: Pannonhalmán − utalva a híres borvidékre −, hordókból készült a berendezés, míg Sokorópátkán a magyar paraszti világ eszközei – eke, fogas, gereblye – teszik különlegessé és autentikussá a látványt.

− A pékségünk ebben az évben szeretné megjutalmazni a vásárlókat, hiszen nekik köszönhetjük a sikereinket – mondja Vajda Péter, a Pedró Pékség tulajdonosa. – Ezért bevezetjük a törzsvásárlói kártyát, és fejlesztettünk egy saját applikációt is, a pékségek közül elsőként. Ennek segítségével bárki rögtön értesülhet a friss akciókról, újdonságokról, sőt, nyereményjátékokban is részt vehet.

Jó hír azoknak, akik nemcsak enni szeretik a Pedró termékeit, hanem a gasztronómia és a hagyományok iránt is érdeklődnek, hogy a cég sokorópátkai központjában tavasszal látogatóközpont nyílik, ahol bárki bepillanthat a mennyei kenyerek készítésének kulisszái mögé. Ez a tavaly megnyílt sokorópátkai Pedró üzlet galériáján kap majd helyet, ahol az érdeklődők nemcsak beleshetnek a péküzembe, de közelről is megnézhetik, hogy dolgozik a kemence és a dagasztógép, továbbá megismerhetik, hogyan készülnek a természetes anyagokból, ősi módszerrel sütött kenyerek, péksütemények. Sőt, a bemutatókról eredeti recepteket és fortélyokat is hazavihetnek, egyenesen a pékmestertől, a családi programot pedig kávézás, ínycsiklandó uzsonna, valamint a mesés sokorópátkai táj bebarangolása színesítheti. (x)