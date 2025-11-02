Állatformájú oszlopok tarthatják a villanyvezetékeket Ausztriában

Sajnos nálunk a villanyoszlopok legtöbbször baleseteknél kerülnek szóba, ám most Ausztriában remek kezdeményezés született. A Magyar szemek osztrák tükrökben bejegyzése szerint Ausztria mind a kilenc tartományában más-más állat szimbolizálná a régió jellemzőit és a természet iránti tiszteletet az új fajta villanyoszlopokon, melyek a nagyfeszültségű vezetékeket tartanák. Akár turisztikai látványosságként is szolgálhatnak az "alkotások".

Akár így is nézhetnek ki a jövőben a villanyoszlopok, ha sikerrel jár Ausztriába a kezdeményezés. Forrás: Magyar szemek osztrák tükrökben közösségi oldala

Állatfigurák a villanyoszlopokon

Burgenlandnak egy hatalmas gólya, Alsó-Ausztriának egy szarvas lesz a szimbolikus képviselője.

A dizájnos fémoszlopokat már tesztelték is, megfelelnek a szigorú műszaki követelményeknek. A különleges oszlopok a Red Dot dizájndíját is megnyerték. Kiemelték, hogy a projekt egyszerre művészi, környezettudatos, mérnökileg pedig kifinomult tervezést és kivitelezést képvisel.

A tervezők szerint az ilyen típusú infrastruktúra esztétikailag javíthatja a környezetet, pozitív kapcsolatot teremthet az emberek és a technológia között, a táj részévé alakítják a tájidegen elemeket. A pontos kivitelezés időpontja még nem ismert, de a prototípusok készítése már folyamatban van.