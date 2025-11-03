november 3., hétfő

Izgalmas program

1 órája

Utasellátó nap: különlegességekkel és sok-sok csokirolóval készülnek a Keletiben

A korábbi évek nagy sikere után november 8-án újra megrendezik az Utasellátó Napját, az egynapos rendezvény a Keleti pályaudvaron várja az érdeklődőket jövő szombaton.

Kisalföld.hu

A látogatók megtekinthetik az Utasellátó eddigi működése során szolgálatba állított étkezőkocsikat, amelyeken a korszakoknak megfelelő étlappal várják a látogatókat. A MÁV rendezvény teljes ideje alatt lehetőség lesz a fizetős vendéglátási szolgáltatások igénybevételére is, újra kigurul az Utasellátó zsúrkocsija a peronra, az elmaradhatatlan csokirolóval. Az utasellátó nap programjai mellett ingyenes mézeskalácsfestéssel, karácsonyfadísz-készítéssel, és papírvonat építéssel várják a kicsiket és nagyokat egyaránt. Az idei rendezvényhez csatlakozott a Magyar Posta is, kihelyezett miniposta szolgáltatással.

Utasellátó Napot szerveznek a Keletiben. Forrás: MÁV honlapja
Utasellátó Nap a Keletiben

November 8-án, délelőtt 10 és este 18 óra között várják az érdeklődőket a Keleti pályaudvar 6. vágányán, ahol egyedi, különleges összeállítású szerelvényeket tekinthetnek meg, többek között az Utasellátó eddigi működése során használt étkezőkocsikat is.

Az idei évben különleges bemutatókkal is készülünk: a retró DWA étkezőkocsi a járműsorozat idén ünnepli 30. születésnapját, ez alkalomból kívül és belül is a 90-es évek vasútját idéző MÁV-os arculatban pompázik majd. Az ételeket a német konyha jellegzetes fogásaiból választották ki.

Először Utasellátó szolgáltatással lesz kipróbálható a WRm 027 is az UE napja eseményen. Ez a típus a mindennapi forgalomban már nem vesz részt, de számos kocsi közlekedik még a MÁV Rail Tours színeiben átépített, modernizált utastérrel. A kocsi felújítása 2024-ben készült el, innentől a Golden Eagle Danube expresszvonatokban, valamint az MRT egyéb nemzetközi és belföldi járataiban közlekedik.

Az esemény különlegességét tovább fokozza a Magyar Posta jelenléte, a kihelyezett minipostán lehetőség lesz képeslapot írni, bélyeget beszerezni és felragasztani, a levelezőlapot pedig útnak indítani a családtagok vagy a barátok felé. A téli hangulatú képeslapkínálatról a MÁV gondoskodik.

Minden információ egy helyen ezen a linken érhető el.

 

