Minden csepp számít

1 órája

Több helyszínen várják az önkéntes véradókat Győr-Moson-Sopronban

Az Országos Vérellátó Szolgálat, és a Magyar Vöröskereszt szervezésében több helyszínen rendeznek véradást a következő héten, amelyre várják a segítő szándékú önkénteseket.

Kisalföld.hu
Forrás: Magyar Vöröskereszt Győr-Moson-Sopron Vármegyei Szervezete

Fotó: Csillag Zsuzsanna

Véradások – mutatjuk a helyszínek és időpontok listáját:

2025.11.03. 14:00-18:00 Fertőszentmiklós, Szabadidő Központ

2025.11.03. 16:00-19:00 Bágyogszovát, Művelődési Ház

2025.11.04. 15:00-19:00 Mosonszentmiklós, Művelődési Ház

2025.11.05. 11:00-15:00 Mosonmagyaróvár, Tűzoltóság, Katasztrófavédelem

2025.11.05. 13:00-17:00 Sopron, Egyetem

2025.11.06. 15:30-18:30 Rábakecöl, Soós Imre Kulturális Központ

2025.11.06. 16:00-19:00 Hegyeshalom, Hegyeshalmi Közösségi Ház

