Több helyszínen várják az önkéntes véradókat Győr-Moson-Sopronban
Az Országos Vérellátó Szolgálat, és a Magyar Vöröskereszt szervezésében több helyszínen rendeznek véradást a következő héten, amelyre várják a segítő szándékú önkénteseket.
Forrás: Magyar Vöröskereszt Győr-Moson-Sopron Vármegyei Szervezete
Fotó: Csillag Zsuzsanna
Véradások – mutatjuk a helyszínek és időpontok listáját:
2025.11.03. 14:00-18:00 Fertőszentmiklós, Szabadidő Központ
2025.11.03. 16:00-19:00 Bágyogszovát, Művelődési Ház
2025.11.04. 15:00-19:00 Mosonszentmiklós, Művelődési Ház
2025.11.05. 11:00-15:00 Mosonmagyaróvár, Tűzoltóság, Katasztrófavédelem
2025.11.05. 13:00-17:00 Sopron, Egyetem
2025.11.06. 15:30-18:30 Rábakecöl, Soós Imre Kulturális Központ
2025.11.06. 16:00-19:00 Hegyeshalom, Hegyeshalmi Közösségi Ház