Öt kisbaba látott napvilágot a napokban Sopronban
A neveket a szülők hozzájárulása után, a kórházból kapott névsor alapján tesszük közzé.
Sopronban születtek:
Október 31-én: Artner Maja (Nagycenk).
November 1-jén: Takács Amélia (Sopron), Jurai Jázmin Lilien (Himod).
November 2-án: Buzás Lili (Sopron), Dukai Alíz (Kapuvár).
