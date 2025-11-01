Mindenszentek és Halottak Napja - Fénylő üzenet az idő túloldalára

MINDENSZENTEK. Betakarja az ősz a temetőket. Bronzszínű avar alatt motoszkál a múló idő, a krizantémok átható illata megidézi ilyenkor bennünk a már csak emlékeinkben élő szeretteink arcát, hangját, mozdulatait. A holtukban is hozzánk tartozók fejfái előtt meggyújtott gyertyáink lobogásában egymásba karol a lelkekben csak lassan szelídülő gyász és a szűnni nem akaró szeretet. Az emlékező gondolat könnyekké változik és a sírok alól megsimítja arcunkat a nélkülük tovatűnt idő.

HALOTTAK NAPJA. Egymásra hajol élet és halál, hogy tudassa velünk: lét és nem lét rokon, egy tőröl való. A talpunk alatt zörgő avarban, zarándok lépéseink neszében ott visszhangoznak öröknek tűnő hiányaink. De mégis, mintha kézen fognának bennünket temetett halottaink azt súgva fülünkbe megfellebbezhetetlen bizonyosságként, hogy míg élünk és emlékezünk, ők is bennünk élnek. Egykor volt apák, anyák, testvérek, gyermekek, barátok, ismerősök és ismeretlenek azt a reményt táplálják belénk mindannyian, hogy gyertyáink fénye - bármit mondat is velünk a ráció -, eljut hozzájuk valahogy. S hogy az elmúlás - minden földi tapasztalás ellenére - mégsem végleges.

Van élet az idő túloldalán.