Kőkemény mesekvíz - Ki ismeri legjobban a meséket?

Mesekvíz mindenkinek -Ha te is a tévé előtt ültél szombat esténként, és izgultál, hogy vajon ma is sikerül-e Gusztávnak helytállni, vagy mosolyogtál, amikor Kotkoda megint rendre utasította Kukorit, akkor ez a retró mesés kvíz neked szól.

A legújabb mesekvízünkben Mekk Elek s főszereplő

A hetvenes–nyolcvanas évek legendás magyar rajzfilmjei, mint Gusztáv, Mirr-Murr a kandúr kalandjai, a Mekk Elek az ezermester vagy a Kukori és Kotkoda nem csak a gyerekeket szórakoztatták, hanem gyakran felnőttek számára is értékes tanulságot, a társadalom számára pedig görbe tükröt mutattak. Ülj fel te is a nosztalgia vonatra, és tedd próbára magad mennyire emlékszel még ezekre a klasszikusokra

Indulhat a retró mesekvíz