Kisalföld kvíz

51 perce

Kőkemény mesekvíz - Ki ismeri legjobban a meséket?

Induljon a mesekvízt, lépj be a rég idők meséinek csodás világába!

Kisalföld.hu

Mesekvíz mindenkinek -Ha te is a tévé előtt ültél szombat esténként, és izgultál, hogy vajon ma is sikerül-e Gusztávnak helytállni, vagy mosolyogtál, amikor Kotkoda megint rendre utasította Kukorit, akkor ez a retró mesés kvíz neked szól.

mesekvíz
A legújabb mesekvízünkben Mekk Elek s főszereplő

A hetvenes–nyolcvanas évek legendás magyar rajzfilmjei, mint Gusztáv, Mirr-Murr a kandúr kalandjai, a Mekk Elek az ezermester vagy a Kukori és Kotkoda nem csak a gyerekeket szórakoztatták, hanem gyakran felnőttek számára is értékes tanulságot, a társadalom számára pedig görbe tükröt mutattak. Ülj fel te is a nosztalgia vonatra, és tedd próbára magad mennyire emlékszel még ezekre a klasszikusokra

Indulhat a retró mesekvíz

1.
Ki próbálta mindig lebeszélni Mekk Eleket a kontárságokról?
2.
Több epizódban is visszatérő motívum, hogy Gusztáv próbál kitörni a mindennapokból. Melyik foglalkozással próbálkozott?
3.
Mivel akar Kotkoda kedveskedni Kukori születésnapjára?
4.
Eredetileg Mirr-Murr miért kelt útra?
5.
Ki volt Mirr-Murr legjobb barátja és állandó útitársa?
6.
Mit csinál Gusztáv, amikor megnyeri a lottót?
7.
Ki volt Kukori legjobb barátja, akivel gyakran összeesküvést szőtt a munka elkerülésére?
8.
Mi lett végül Mekk Elek igazi mestersége a mese végén?

