Világdöntő kapujáig jutott a győri fagyimester Bolognában - Új különlegességgel készül - fotók

- Titkon bizakodó voltam, rengeteg visszajelzést kaptam az olasz nagymesterektől. Óriási élmény volt, hogy nemzetközi szinten is megmutathattuk magunkat, erős volt a mezőny. Baráti kapcsolatok alakultak ki. Kicsit sem vagyok csalódott, örülök, hogy képviselhettem Győrt! - fogalmazott lapunknak Felsődiósi István, a Lufi Fagyizó tulajdonosa hazafelé tartva Olaszországból.

Felsődiósi István a Lufi Fagyizó fagylaltmestere kecskesajtos különlegességével jutott ki Bolognába a világdöntő válogatójára.

Végül Balatonmáriafürdőről Somodi János, a floridai Fagyizó és Wilheim Dávid, a nagykanizsai DaCrema Fagyizó fagyimestere jutottak tovább a Gelato Festival World Masters 2026-os világdöntőjére.

Lufi Fagyizó felkerült a hazai fagyitérképre

- Köszönjük a sok szeretet és bíztatást amit az elmúlt napokban kaptunk! Alázattal és lelkiismerettel folytatjuk tovább a munkát, ahogyan eddig. A kecskesajtos fagyi fügével, pisztácia köntösben továbbra is díjnyertes fagyi marad, büszkék vagyunk rá. Szerencsére a vendégeink körében sokan szeretik, sőt még a gyerekek is, pedig tudjuk hogy erős, karakteres íze megosztó lehet - hangsúlyozta István, aki néhány kulisszatitkot is elárult kalandos útjukról.

Mint korábban többször olvashatták, a kilenc legjobb magyar fagylaltkészítőt a Gelato Festival World Masters versenyre 2022-től különféle eseményeken választották ki. A héten rendezett bolognai világdöntő előválogatójára az alapanyagokat mindenkinek magának kellett biztosítani. Így a Lufi Fagyizó csapata is Győrből szállította egészen Bolognáig az összetevőket és a dekorelemeket.

Kisebb kalamajka Bolognában

- Erre fel is készültünk, nagyon odafigyeltünk arra, hogy mindent a megfelelő hőmérsékleten tartsunk, hiszen ez elengedhetetlen egy jó minőségű fagylalt esetében. Azonban arra nem számítottunk, hogy olyan későn érünk a helyszínre, hogy a bolognai Carpigiani Gelato Egyetem zárva lesz, így nem tudjuk hűtőbe helyezni az alapanyagokat. A hotel recepciósa arra biztatott, hogy a szobánk minibárjába biztosan jó helyen lesz. Sajnos akkora dobozban volt a fagylaltalap, hogy nem fért be. Andi, a feleségem, megnyugtatott, hogy az autóban a hűtőládában ki fogja bírni a reggelt, így visszatettük. Nem tudtam aludni, éjfél után az egyik versenytársam felajánlott egy kisebb dobozt, amibe áttehetjük. Közben új recepciós került a portára, aki segített és megoldottuk, hogy a konyha hűtőjébe kerüljenek a hozzávalók - mesélte István a kisebb kálváriájukat az első napon.