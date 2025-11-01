1 órája
Világdöntő kapujáig jutott a győri fagyimester Bolognában - Új különlegességgel készül - fotók
Pénteken hirdettek eredményt Bolognában, kiderült, hogy ki az a két magyar fagylaltkészítő mester, aki továbbjut a 2026-os világdöntőre. A győri Lufi Fagyizó tulajdonosának, Felsődiósi Istvánnak sokan drukkoltak, végül nem az általa kreált kecskesajtos pisztáciás és fügés fagyit találta a legjobbnak a zsűri. István nem bánkódik, sőt újabb ízekkel készül a liba napokra.
- Titkon bizakodó voltam, rengeteg visszajelzést kaptam az olasz nagymesterektől. Óriási élmény volt, hogy nemzetközi szinten is megmutathattuk magunkat, erős volt a mezőny. Baráti kapcsolatok alakultak ki. Kicsit sem vagyok csalódott, örülök, hogy képviselhettem Győrt! - fogalmazott lapunknak Felsődiósi István, a Lufi Fagyizó tulajdonosa hazafelé tartva Olaszországból.
Végül Balatonmáriafürdőről Somodi János, a floridai Fagyizó és Wilheim Dávid, a nagykanizsai DaCrema Fagyizó fagyimestere jutottak tovább a Gelato Festival World Masters 2026-os világdöntőjére.
Lufi Fagyizó felkerült a hazai fagyitérképre
- Köszönjük a sok szeretet és bíztatást amit az elmúlt napokban kaptunk! Alázattal és lelkiismerettel folytatjuk tovább a munkát, ahogyan eddig. A kecskesajtos fagyi fügével, pisztácia köntösben továbbra is díjnyertes fagyi marad, büszkék vagyunk rá. Szerencsére a vendégeink körében sokan szeretik, sőt még a gyerekek is, pedig tudjuk hogy erős, karakteres íze megosztó lehet - hangsúlyozta István, aki néhány kulisszatitkot is elárult kalandos útjukról.
Mint korábban többször olvashatták, a kilenc legjobb magyar fagylaltkészítőt a Gelato Festival World Masters versenyre 2022-től különféle eseményeken választották ki. A héten rendezett bolognai világdöntő előválogatójára az alapanyagokat mindenkinek magának kellett biztosítani. Így a Lufi Fagyizó csapata is Győrből szállította egészen Bolognáig az összetevőket és a dekorelemeket.
Kisebb kalamajka Bolognában
- Erre fel is készültünk, nagyon odafigyeltünk arra, hogy mindent a megfelelő hőmérsékleten tartsunk, hiszen ez elengedhetetlen egy jó minőségű fagylalt esetében. Azonban arra nem számítottunk, hogy olyan későn érünk a helyszínre, hogy a bolognai Carpigiani Gelato Egyetem zárva lesz, így nem tudjuk hűtőbe helyezni az alapanyagokat. A hotel recepciósa arra biztatott, hogy a szobánk minibárjába biztosan jó helyen lesz. Sajnos akkora dobozban volt a fagylaltalap, hogy nem fért be. Andi, a feleségem, megnyugtatott, hogy az autóban a hűtőládában ki fogja bírni a reggelt, így visszatettük. Nem tudtam aludni, éjfél után az egyik versenytársam felajánlott egy kisebb dobozt, amibe áttehetjük. Közben új recepciós került a portára, aki segített és megoldottuk, hogy a konyha hűtőjébe kerüljenek a hozzávalók - mesélte István a kisebb kálváriájukat az első napon.
Megdöbbentette a kecskesajt íze a zsűri
Másnap különböző szakmai előadásokon, bemutatókon és fagylaltmúzeum látogatáson vettek részt. Számos új alapanyagot, technikát, technológiát és gépeket ismerhettek meg, melyekből szintén sokat tanultak. Lehet a jövőben néhányat alkalmazni is fognak nyúli üzemükben. Kora este eljött a magyar csapata ideje, amikor is elkészítették, majd sokkolóba tették az elkészült remekműveket.
- A műhelyben volt segítőnk, aki néhány poénnal próbálta oldani a versenyzőkben lévő feszültséget és drukkot. Izgultam, hogy minden jól sikerüljön. Főleg, hogy a sokkolóm nem hűtött megfelelően, így egy másikba át kellett helyeznem. Úgy érzem, végül nem ezen múlott az eredmény, láthatóan megdöbbentette a kecskesajt íze a zsűrit. Észak-Olaszországban inkább a lágyabb fagylaltokat és ízeket részesítik előnyben, nem a testesebb, karakteresebb desszerteket. Annak nagyon örültünk, hogy többször kiemelték a fordulóban, hogy a magyar csapat nagyon odatette magát, kiemelkedően teljesítettek minden téren - tette hozzá a Lufi Fagyizó tulajdonosa és fagyimestere.
Mint sokan tudják Felsődiósi István egy percre sem pihen, újabb kulináris különlegességgel készül a közelgő Márton napokra. Annyit elárult a Kisalföldnek, hogy olyan fagylaltot álmodott meg, amit még nem kóstolhattunk a Lufi Fagyizóban. Lesz benne
- libamáj,
- lángos,
- pezsgő és
- lilahagyma is.