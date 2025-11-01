november 1., szombat

Marianna névnap

20°
+20
+12
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Lipóti látnivalók

1 órája

Túraajánló - Kenyér, gyógyvíz és mesés alagút a Szigetköz rejtett kincsei között - fotók

Címkék#lipóti termál#Szigetköz#Lipóti Pékség#program

Újabb túraajánlóval jelentkezünk a Kisalföldről. Lipót a Szigetközben, több hangulatos patak és tó által körülölelt területen, a Duna közvetlen közelében fekszik. Autóval könnyen elérhető az M1-es autópályáról, a vonaton utazók pedig Mosonmagyaróvárról a helyi buszjáratokkal közelíthetik meg a települést. Csodálatos természeti környezet fogadja a faluba látogató turistákat, ha elindulunk Darnózseli irányába, mesebeli vadgesztenyefasor alatt vezet az utunk.

Kisalföld.hu
Túraajánló - Kenyér, gyógyvíz és mesés alagút a Szigetköz rejtett kincsei között - fotók

A Lipóti Pékség Látogatóközpontjában időszakosan betekintést nyerhetünk a pékszakma rejtelmeibe, hőség idején pedig merülhetünk a termál- és élményfürdő medencéiben vagy kikapcsolódhatunk a fürdő csúszdaparkjában is, így ősszel viszont a wellness részleget ajánljuk a túrázóknak.

Lipót
Lipóti Pékség Látogatóközpont

A kézműves kenyér titka Lipóton

A Lipóti Pékség sütőüzemében üveggalériás kávézó, látogatóközpont és mintabolt várja a vendégeket. A Lipóti Pékség klimatizált látogatóközpontjába érkező vendégek egy üveggalériás kávézóból pillanthatnak be a sütőüzembe, friss péksütemény és kávé mellett ismerkedhetnek meg a sütőüzemben zajló
folyamatokkal. A látogatók megtudhatják, hogyan készül az eredeti lipóti kenyér, s bepillantást nyerhetnek a pékszakma műhelytitkaiba, elleshetik a minőségi kézműves kenyér elkészítési technikáját.
A pékségben tradicionális receptúrák alapján, hagyományos, kézi gyártástechnológiával dolgoznak, mellyel magas minőséget biztosítanak a vásárlók számára. Az üzemlátogatás során a vendégek megismerkedhetnek a pékség történetével, emellett filmvetítésen vehetnek részt, miközben frissen sült, forró péksüteményeket fogyaszthatnak.

Az üzemlátogatás során a vendégek megismerkedhetnek a pékség történetével is.

A közelben ezt is érdemes meglátogatni

Fő utcában találjuk a település barokk stílusú, római katolikus templomát, melyet 1777-ben építettek. Az I. Szent Kelemen pápa vértanú emlékére szentelt templom oltárképét Maulbertschnek tulajdonítják, a leírások szerint a mester akkor készíthette a festményt, amikor a győri székesegyház freskóin dolgozott. Említésre érdemes még a szószék oldalán található dombormű, amely a Jó Pásztort ábrázolja. A templom előtti Fő téren található Mária-szobrot 1954-ben, a Mária-év emlékére emelték.

Vizes kikapcsolódás kicsiknek és nagyoknak

A Lipóti Termál- és Élményfürdő számos különböző medencével várja a nyaralni vágyókat. Minden korosztály megtalálhatja a számára ideális medencét. A két gyógyvizes medence vize 34 és 38 fokos. A legkisebbek gyermekpancsolóban vagy a vízi játszóparkban hűsíthetik magukat, a fiatalok számára pedig csábító lehet a termálfürdő csúszdaparkja. Egy malomépületben finn szaunában relaxálhatnak a látogatók, emellett különféle stresszoldó, közérzetjavító vagy éppen energizáló masszázsokon vehetnek részt.

Lipóti Termál- és Élményfürdő számos különböző medencével várja a látogatókat.

Madártorony a Morotva-tónál

A Szigetközi Tájvédelmi Körzet része, a Morotvának is nevezett holtág, ami tulajdonképpen egy régi, sokkal nagyobb holt meder maradványa, a XIX. és a XX. század fordulóján alakult ki. A morotva közel 3 kilométer hosszú, átlagos szélessége 390 m, területe 101 hektár. Jelentős része mára feliszapolódott,
medre erősen beszűkült. 

A magyar állam tulajdonában álló Morotva-tó a Fertő–Hanság Nemzeti Park kezelésében és használatában áll, fokozottan védett terület. Saját vízgyűjtő területe egy mindössze öt négyzetkilométeres kiterjedésű belvízöblözet. Vizét a Dunából, a hullámtéri vízpótló rendszerből zsilipen keresztül pótolják. A víz elvezetését az alsó végén található zsilipen keresztül oldják meg. A folyót jócskán benőtte a vízinövényzet. A Morotva természetvédelmi jelentősége és tájformáló szerepe jelentős, vízimadarak kedvelt fészkelő- és élőhelye. Az állatok mellett megtalálható a botanikailag is különleges vízinövények szinte teljes skálája. Vizében tündérrózsa, békalencse, hínár zöldell. A partközelben a sekély vizeket kedvelő virágokat nádasok ölelik körül. A Morotva partján a Fertő–Hanság Nemzeti Park által kialakított tanösvényen sétálhatunk végig, ahol egy madármegfigyelő tornyot találunk. Korlátozott mértékben megengedett a horgászat is.

Dodó Vadfarm Lipót szomszédságában.

Nem messze:

A Lipóttal szomszédos Dunaremetén található egy állatkert, ahol megismerkedhetünk a Szigetköz jellegzetes élővilágával. A Dunához vezető platánsor kezdeténél elterülő Dodó vadfarm nemcsak gyermekek, de felnőttek számára is kikapcsolódási lehetőséget nyújt, horgászati lehetőséggel is várják a vendégeket. A vadfarmon a gímszarvasok, vaddisznók mellett megfigyelhetjük a rókát, vagy éppen az egyes fácánféléket, de kecskéket is simogathatunk. A farm mellett működő Platán étteremben ihatunk egy frissítőt vagy megebédelhetünk, miután bejártuk az állatkertet.

Mesés alagút

A Lipótot Darnózselivel összekötő utat védett vadgesztenyefasor övezi. A fasor – fotósok által kedvelt helyszín – különösen szép látványt nyújt tavasszal, virágzáskor, illetve ősszel, amikor a fák levelei sárgulnak. A közel három kilométeres szakaszon izgalmas fényhatásokat láthatunk, ahogyan a levelek között átszüremlik a napfény. Az úton haladva az embernek olyan érzése támad, mintha egy mesebeli alagúton közlekedne.

Páratlan szépség a Lipótot Darnózselivel összekötő védett vadgesztenye fasor. 

Szállás és ellátás

  • A faluba látogató turisták ellátásáról hotel, vendégházak, kemping és több színvonalas étterem is gondoskodik. Igény szerint kerékpárkölcsönzéssel, motorcsónaktúrákkal, kalandparkkal és sétakocsizással várják az érdeklődőket.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu