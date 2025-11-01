Túraajánló - Kenyér, gyógyvíz és mesés alagút a Szigetköz rejtett kincsei között - fotók

A Lipóti Pékség Látogatóközpontjában időszakosan betekintést nyerhetünk a pékszakma rejtelmeibe, hőség idején pedig merülhetünk a termál- és élményfürdő medencéiben vagy kikapcsolódhatunk a fürdő csúszdaparkjában is, így ősszel viszont a wellness részleget ajánljuk a túrázóknak.

Lipóti Pékség Látogatóközpont

A kézműves kenyér titka Lipóton

A Lipóti Pékség sütőüzemében üveggalériás kávézó, látogatóközpont és mintabolt várja a vendégeket. A Lipóti Pékség klimatizált látogatóközpontjába érkező vendégek egy üveggalériás kávézóból pillanthatnak be a sütőüzembe, friss péksütemény és kávé mellett ismerkedhetnek meg a sütőüzemben zajló

folyamatokkal. A látogatók megtudhatják, hogyan készül az eredeti lipóti kenyér, s bepillantást nyerhetnek a pékszakma műhelytitkaiba, elleshetik a minőségi kézműves kenyér elkészítési technikáját.

A pékségben tradicionális receptúrák alapján, hagyományos, kézi gyártástechnológiával dolgoznak, mellyel magas minőséget biztosítanak a vásárlók számára. Az üzemlátogatás során a vendégek megismerkedhetnek a pékség történetével, emellett filmvetítésen vehetnek részt, miközben frissen sült, forró péksüteményeket fogyaszthatnak.

Az üzemlátogatás során a vendégek megismerkedhetnek a pékség történetével is.

A közelben ezt is érdemes meglátogatni Fő utcában találjuk a település barokk stílusú, római katolikus templomát, melyet 1777-ben építettek. Az I. Szent Kelemen pápa vértanú emlékére szentelt templom oltárképét Maulbertschnek tulajdonítják, a leírások szerint a mester akkor készíthette a festményt, amikor a győri székesegyház freskóin dolgozott. Említésre érdemes még a szószék oldalán található dombormű, amely a Jó Pásztort ábrázolja. A templom előtti Fő téren található Mária-szobrot 1954-ben, a Mária-év emlékére emelték.

Vizes kikapcsolódás kicsiknek és nagyoknak

A Lipóti Termál- és Élményfürdő számos különböző medencével várja a nyaralni vágyókat. Minden korosztály megtalálhatja a számára ideális medencét. A két gyógyvizes medence vize 34 és 38 fokos. A legkisebbek gyermekpancsolóban vagy a vízi játszóparkban hűsíthetik magukat, a fiatalok számára pedig csábító lehet a termálfürdő csúszdaparkja. Egy malomépületben finn szaunában relaxálhatnak a látogatók, emellett különféle stresszoldó, közérzetjavító vagy éppen energizáló masszázsokon vehetnek részt.