25 perce
Túraajánló - Kenyér, gyógyvíz és mesés alagút a Szigetköz rejtett kincsei között - fotók
Újabb túraajánlóval jelentkezünk a Kisalföldről. Lipót a Szigetközben, több hangulatos patak és tó által körülölelt területen, a Duna közvetlen közelében fekszik. Autóval könnyen elérhető az M1-es autópályáról, a vonaton utazók pedig Mosonmagyaróvárról a helyi buszjáratokkal közelíthetik meg a települést. Csodálatos természeti környezet fogadja a faluba látogató turistákat, ha elindulunk Darnózseli irányába, mesebeli vadgesztenyefasor alatt vezet az utunk.
A Lipóti Pékség Látogatóközpontjában időszakosan betekintést nyerhetünk a pékszakma rejtelmeibe, hőség idején pedig merülhetünk a termál- és élményfürdő medencéiben vagy kikapcsolódhatunk a fürdő csúszdaparkjában is, így ősszel viszont a wellness részleget ajánljuk a túrázóknak.
A kézműves kenyér titka Lipóton
A Lipóti Pékség sütőüzemében üveggalériás kávézó, látogatóközpont és mintabolt várja a vendégeket. A Lipóti Pékség klimatizált látogatóközpontjába érkező vendégek egy üveggalériás kávézóból pillanthatnak be a sütőüzembe, friss péksütemény és kávé mellett ismerkedhetnek meg a sütőüzemben zajló
folyamatokkal. A látogatók megtudhatják, hogyan készül az eredeti lipóti kenyér, s bepillantást nyerhetnek a pékszakma műhelytitkaiba, elleshetik a minőségi kézműves kenyér elkészítési technikáját.
A pékségben tradicionális receptúrák alapján, hagyományos, kézi gyártástechnológiával dolgoznak, mellyel magas minőséget biztosítanak a vásárlók számára. Az üzemlátogatás során a vendégek megismerkedhetnek a pékség történetével, emellett filmvetítésen vehetnek részt, miközben frissen sült, forró péksüteményeket fogyaszthatnak.
A közelben ezt is érdemes meglátogatni
Fő utcában találjuk a település barokk stílusú, római katolikus templomát, melyet 1777-ben építettek. Az I. Szent Kelemen pápa vértanú emlékére szentelt templom oltárképét Maulbertschnek tulajdonítják, a leírások szerint a mester akkor készíthette a festményt, amikor a győri székesegyház freskóin dolgozott. Említésre érdemes még a szószék oldalán található dombormű, amely a Jó Pásztort ábrázolja. A templom előtti Fő téren található Mária-szobrot 1954-ben, a Mária-év emlékére emelték.
Vizes kikapcsolódás kicsiknek és nagyoknak
A Lipóti Termál- és Élményfürdő számos különböző medencével várja a nyaralni vágyókat. Minden korosztály megtalálhatja a számára ideális medencét. A két gyógyvizes medence vize 34 és 38 fokos. A legkisebbek gyermekpancsolóban vagy a vízi játszóparkban hűsíthetik magukat, a fiatalok számára pedig csábító lehet a termálfürdő csúszdaparkja. Egy malomépületben finn szaunában relaxálhatnak a látogatók, emellett különféle stresszoldó, közérzetjavító vagy éppen energizáló masszázsokon vehetnek részt.
Madártorony a Morotva-tónál
A Szigetközi Tájvédelmi Körzet része, a Morotvának is nevezett holtág, ami tulajdonképpen egy régi, sokkal nagyobb holt meder maradványa, a XIX. és a XX. század fordulóján alakult ki. A morotva közel 3 kilométer hosszú, átlagos szélessége 390 m, területe 101 hektár. Jelentős része mára feliszapolódott,
medre erősen beszűkült.
A magyar állam tulajdonában álló Morotva-tó a Fertő–Hanság Nemzeti Park kezelésében és használatában áll, fokozottan védett terület. Saját vízgyűjtő területe egy mindössze öt négyzetkilométeres kiterjedésű belvízöblözet. Vizét a Dunából, a hullámtéri vízpótló rendszerből zsilipen keresztül pótolják. A víz elvezetését az alsó végén található zsilipen keresztül oldják meg. A folyót jócskán benőtte a vízinövényzet. A Morotva természetvédelmi jelentősége és tájformáló szerepe jelentős, vízimadarak kedvelt fészkelő- és élőhelye. Az állatok mellett megtalálható a botanikailag is különleges vízinövények szinte teljes skálája. Vizében tündérrózsa, békalencse, hínár zöldell. A partközelben a sekély vizeket kedvelő virágokat nádasok ölelik körül. A Morotva partján a Fertő–Hanság Nemzeti Park által kialakított tanösvényen sétálhatunk végig, ahol egy madármegfigyelő tornyot találunk. Korlátozott mértékben megengedett a horgászat is.
Nem messze:
A Lipóttal szomszédos Dunaremetén található egy állatkert, ahol megismerkedhetünk a Szigetköz jellegzetes élővilágával. A Dunához vezető platánsor kezdeténél elterülő Dodó vadfarm nemcsak gyermekek, de felnőttek számára is kikapcsolódási lehetőséget nyújt, horgászati lehetőséggel is várják a vendégeket. A vadfarmon a gímszarvasok, vaddisznók mellett megfigyelhetjük a rókát, vagy éppen az egyes fácánféléket, de kecskéket is simogathatunk. A farm mellett működő Platán étteremben ihatunk egy frissítőt vagy megebédelhetünk, miután bejártuk az állatkertet.
Mesés alagút
A Lipótot Darnózselivel összekötő utat védett vadgesztenyefasor övezi. A fasor – fotósok által kedvelt helyszín – különösen szép látványt nyújt tavasszal, virágzáskor, illetve ősszel, amikor a fák levelei sárgulnak. A közel három kilométeres szakaszon izgalmas fényhatásokat láthatunk, ahogyan a levelek között átszüremlik a napfény. Az úton haladva az embernek olyan érzése támad, mintha egy mesebeli alagúton közlekedne.
Szállás és ellátás
- A faluba látogató turisták ellátásáról hotel, vendégházak, kemping és több színvonalas étterem is gondoskodik. Igény szerint kerékpárkölcsönzéssel, motorcsónaktúrákkal, kalandparkkal és sétakocsizással várják az érdeklődőket.