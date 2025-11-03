november 3., hétfő

Győző névnap

11°
+21
+10
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Megjöttünk

1 órája

Íme Győr-Moson-Sopron legifjabb lakói, ők születtek az elmúlt napokban

Címkék#megjöttünk#gólyahír#kisbaba

A neveket a szülők hozzájárulása után, a kórházból kapott névsor alapján tesszük közzé.

Kisalföld.hu
Íme Győr-Moson-Sopron legifjabb lakói, ők születtek az elmúlt napokban

Illusztráció -

Forrás: Shutterstock

Október 31-én születtek 

Győrben: Pula-Csóka Dorottya (Lovászpatona), Nagy Kevin (Győr), Kis Zoja (Mosonmagyaróvár), Tóth Dániel Ádám (Ács), Novits Anna (Kimle).

November 1-jén születtek 

Győrben: Natkai Gábor (Csém).

Mosonmagyaróváron: Szidun Fanni (Lébény).

November 2-án születtek

Győrben: Katona Hunor (Mórichida), Kónya Ádin (Győr).

Megjöttünk

A dosszié további cikkei
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu