Íme Győr-Moson-Sopron legifjabb lakói, ők születtek az elmúlt napokban
A neveket a szülők hozzájárulása után, a kórházból kapott névsor alapján tesszük közzé.
Október 31-én születtek
Győrben: Pula-Csóka Dorottya (Lovászpatona), Nagy Kevin (Győr), Kis Zoja (Mosonmagyaróvár), Tóth Dániel Ádám (Ács), Novits Anna (Kimle).
November 1-jén születtek
Győrben: Natkai Gábor (Csém).
Mosonmagyaróváron: Szidun Fanni (Lébény).
November 2-án születtek
Győrben: Katona Hunor (Mórichida), Kónya Ádin (Győr).
