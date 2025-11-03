Őszi színek és megemlékezés
Íme a hétvége fotókban, sok helyen jártunk Győr-Moson-Sopronban
12 galériát hoztunk a hétvégéről, lapozd végig mindet cikkünkben!
Mutatjuk merre jártunk szombaton és vasárnap:
Őszi fotók a Bakony szívébőlFotók: Deák István
Kigyúltak az emlékezés fényei a soproni temetőbenFotók: Rombai Péter
Pálma- és olajfákkal együtt eladó ez a győri házFotók: ingatlanbazar.hu
November 1 mindenszentek a Nádorvárosi köztemetőbenFotók: Krizsán Csaba
M1-es bővítése: 72 hidat, felüljárót építenek átFotók: MKIF
Győri Audi ETO KC - Metz HB 31-27 (16-8)Fotók: Krizsán Csaba
Sopron KC-KTE, NB I-es kosárlabda-mérkőzésFotók: Sopron KC
Megemlékezés és koszorúzás a győri Nádorvárosi KöztemetőbenFotók: Krizsán Csaba
Mezőrs-Bácsa, vármegyei I.osztályú labdarúgó-mérkőzésFotók: Krizsán Csaba
ETO FC - Paksi FC 0-0Fotók: Mekli Zoltán
Széchenyi István örökségét ünnepelték NagycenkenFotók: Rombai Péter
Milliárdos áfacsalás - Lebukott a kamu autókereskedő bűnbandaFotók: NAV
