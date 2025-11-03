november 3., hétfő

Győző névnap

12°
+21
+10
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Őszi színek és megemlékezés

1 órája

Íme a hétvége fotókban, sok helyen jártunk Győr-Moson-Sopronban

Címkék#galéria#Győr-Moson-Sopron#fotó

12 galériát hoztunk a hétvégéről, lapozd végig mindet cikkünkben!

Kisalföld.hu
Íme a hétvége fotókban, sok helyen jártunk Győr-Moson-Sopronban

Mutatjuk merre jártunk szombaton és vasárnap:

Őszi fotók a Bakony szívéből

Fotók: Deák István

Kigyúltak az emlékezés fényei a soproni temetőben

Fotók: Rombai Péter

Pálma- és olajfákkal együtt eladó ez a győri ház

Fotók: ingatlanbazar.hu

November 1 mindenszentek a Nádorvárosi köztemetőben

Fotók: Krizsán Csaba

M1-es bővítése: 72 hidat, felüljárót építenek át

Fotók: MKIF

Győri Audi ETO KC - Metz HB 31-27 (16-8)

Fotók: Krizsán Csaba

Sopron KC-KTE, NB I-es kosárlabda-mérkőzés

Fotók: Sopron KC

Megemlékezés és koszorúzás a győri Nádorvárosi Köztemetőben

Fotók: Krizsán Csaba

Mezőrs-Bácsa, vármegyei I.osztályú labdarúgó-mérkőzés

Fotók: Krizsán Csaba

ETO FC - Paksi FC 0-0

Fotók: Mekli Zoltán

Széchenyi István örökségét ünnepelték Nagycenken

Fotók: Rombai Péter

Milliárdos áfacsalás - Lebukott a kamu autókereskedő bűnbanda

Fotók: NAV

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu