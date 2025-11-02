november 2., vasárnap

Achilles névnap

16°
+22
+12
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Hatos lottó

35 perce

Önnek volt hat találatos szelvénye? Mutatjuk a szerencsét hozó számokat

Címkék#Szerencsejáték Zrt#lottó#nyerőszámok#sorsolás#hatos lottó

Vasárnap sorsoltak. Mutatjuk a hatos lottó nyerőszámait.

Kisalföld.hu

Ön lett milliomos? A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 44. héten megtartott hatos lottó számsorsoláson a következő számokat húzták ki:

Hatos lottó sorsolás nyerőszámok
Hatos lottó számsorsolás: volt hat találatos szelvény is.
Forrás:  MW Archívum

Íme a hatos lottó nyerőszámai:

Nyerőszámok:

6 (hat)

8 (nyolc)

18 (tizennyolc)

28 (huszonnyolc)

36 (harminchat)

42 (negyvenkettő)

Mint azt az MTI közölte, volt hat találatos szelvény is.

Nyeremények:

  • 6 találatos szelvény 1 darab, nyereménye 139 485 225 forint;
  • 5 találatos szelvény 41 darab, nyereményük egyenként 227 010 forint;
  • 4 találatos szelvény 1375 darab, nyereményük egyenként 6770 forint;
  • 3 találatos szelvény 19 696 darab, nyereményük egyenként 2875 forint.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu