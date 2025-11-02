Hatos lottó
Önnek volt hat találatos szelvénye? Mutatjuk a szerencsét hozó számokat
Vasárnap sorsoltak. Mutatjuk a hatos lottó nyerőszámait.
Ön lett milliomos? A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 44. héten megtartott hatos lottó számsorsoláson a következő számokat húzták ki:
Íme a hatos lottó nyerőszámai:
Nyerőszámok:
6 (hat)
8 (nyolc)
18 (tizennyolc)
28 (huszonnyolc)
36 (harminchat)
42 (negyvenkettő)
Mint azt az MTI közölte, volt hat találatos szelvény is.
Nyeremények:
- 6 találatos szelvény 1 darab, nyereménye 139 485 225 forint;
- 5 találatos szelvény 41 darab, nyereményük egyenként 227 010 forint;
- 4 találatos szelvény 1375 darab, nyereményük egyenként 6770 forint;
- 3 találatos szelvény 19 696 darab, nyereményük egyenként 2875 forint.
