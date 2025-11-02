Önnek volt hat találatos szelvénye? Mutatjuk a szerencsét hozó számokat

Ön lett milliomos? A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 44. héten megtartott hatos lottó számsorsoláson a következő számokat húzták ki:

Hatos lottó számsorsolás: volt hat találatos szelvény is.

Nyerőszámok:

6 (hat)

8 (nyolc)

18 (tizennyolc)

28 (huszonnyolc)

36 (harminchat)

42 (negyvenkettő)

Mint azt az MTI közölte, volt hat találatos szelvény is.

Nyeremények: