A győri szájsebész doktornő fitneszversenyen csillogtatta meg tudását - fotók, videók

– A fitnesszel sokan foglalkoznak, hogyan lehet kitűnni a többiek közül? Melyek szerinted a te erősségeid? Vannak gyengéid is, amelyben fejlődni kell?

– Mindig azt mondom: kitartás, elhivatottság. Csinálni kell minden nap, folyamatosan. Bele kell tenni magad. Akkor is ha nincs kedved, ha fáradt vagy, ha beteg vagy. Erősség a kitartás, ez megy. Nem térek le az útról. Gyengébbnek inkább a pózolást érzem, abban sokat kell tanulni. Lassan pedig majdnem hogy menedzserre lenne szükségem, aki a magánéletet és a munkám összeszervezi. Örülnék, ha nem 24 órából állna egy nap.

Dr. Kincs Petra, a győri kórház szájsebésze a hazai naturális testépítés egyik valódi gyöngyszeme.

– Mit tervezel a versenyzéssel, készülsz-e valamire, melyek a tervek, célok,?

– Az NPC nagy cél volt, ez az út ami fontos nekem. Első helyezett lettem a kategóriámban. Álmomban nem gondoltam, nagy dolog, hogy elindulhattam, és az is hogy siker lett a vége.

– Hogy látod magad tíz év múlva? Milyen az a jövőkép, amelyet szeretnél?

– A kórházban mindenképp szeretnék maradni. Minél több embert ellátni, segíteni. Elsősorban egészséges szeretnék lenni, és boldog. Családot is szeretnék, mert attól hogy profi versenyző vagyok, nem akarom kihagyni a családalapítást az életemből, és azt sem hogy gyermekem legyen.