3 órája
A győri szájsebész doktornő fitneszversenyen csillogtatta meg tudását - fotók, videók
Dr. Kincs Petra, a győri kórház szájsebésze a hazai naturális testépítés egyik valódi gyöngyszeme. Számára az idei szezon is igazi sikereket hozott. A győri csinos fitneszversenyző a munkahelyén is jubilált, 20 éve dolgozik a Petz Aladár Egyetemi Oktató Kórházban. A győri fitneszversenyző profi kártyát szerzett, sikereit utóbbi eredményei is alátámasztják.
– Jubilálsz a kórházban, hogy élted meg az itt eltöltött éveket?
– Nagyon jól. Igazából el sem hiszem hogy, húsz év volt egyben. Amikor huszonévesen ide kerültem sokan nővérkének néztek, én voltam a legfiatalabb. Akkor mindenki legalább legalább tíz éve már a kórházban dolgozott. Újoncként kerültem a vérkeringésbe, az évek pedig gyorsan elrepültek. Sok minden történt velem.
Győri fitneszversenyző a legjobbak között
– A kórházban végzett munkád nem áll közel a fitnesz versenyzéshez. Melyek azok a dolgok, amelyek a két területen kihívást jelentenek számodra? És mik azok amelyek örömöt szereznek a munkádban, és a versenyzésben?
– A munkával kapcsolatban az az igazság, csakis kórházi orvosként tudtam elképzelni az életemet. És persze ott a magánrendelés is. Mindig orvos szerettem volna lenni, kórházba dolgozni, el sem tudok képzelni más pályát magamnak. Szeretek az embereken segíteni, szeretem a visszajelzéseket, egy boldog mosolyt, melyek azt jelzik, hogy segítettem. Igaz kihívást jelent az ügyelet, a balesetes sérültek, akiket a sürgősségin kezelünk. Az arc-álcsont szájsebészet az életem a versenyzés mellett. Az első rezidens voltam az osztályon, most húsz év után meglepő ez, mert sokan inkább a magánrendelést választják. A versenyzésben az ad örömet, hogy eredményekben is van visszajelzés, sok a dobogós helyezésem, és sikerült a profi kártya megszerzése is, ami nagy erőt ad.
- Jubileum a győri kórházban
- Edzés és kardió
- Szebbnél-szebb eredmények
– Hogy tartod fitten magad, mennyit edzel?
– Heti ötször edzek, ezek inkább konditermi edzések, rengeteg kardióval. A versenyszezonok előtti 6-8 hét nagyon kemény, ez a szálkásítás időszaka. Az utóbbi időszak is kemény volt. Október 18-án vettem részt a Fittparádé-n (NPC). Ezek hivatalos kvalifikációs versenyei a fitness/ testepítő vilag legnagyobb, legmagasabb eseményének, a Mr.Olypia-nak. Gyönyörű eredményt értem el. Nagy álom és cél volt, és most teljesült.
Nem csak a győri kórházban, a színpadon is profi a csinos győri fitneszversenyzőFotók: Forrás: Dr. Kincs Petra
– A fitnesszel sokan foglalkoznak, hogyan lehet kitűnni a többiek közül? Melyek szerinted a te erősségeid? Vannak gyengéid is, amelyben fejlődni kell?
– Mindig azt mondom: kitartás, elhivatottság. Csinálni kell minden nap, folyamatosan. Bele kell tenni magad. Akkor is ha nincs kedved, ha fáradt vagy, ha beteg vagy. Erősség a kitartás, ez megy. Nem térek le az útról. Gyengébbnek inkább a pózolást érzem, abban sokat kell tanulni. Lassan pedig majdnem hogy menedzserre lenne szükségem, aki a magánéletet és a munkám összeszervezi. Örülnék, ha nem 24 órából állna egy nap.
– Mit tervezel a versenyzéssel, készülsz-e valamire, melyek a tervek, célok,?
– Az NPC nagy cél volt, ez az út ami fontos nekem. Első helyezett lettem a kategóriámban. Álmomban nem gondoltam, nagy dolog, hogy elindulhattam, és az is hogy siker lett a vége.
– Hogy látod magad tíz év múlva? Milyen az a jövőkép, amelyet szeretnél?
– A kórházban mindenképp szeretnék maradni. Minél több embert ellátni, segíteni. Elsősorban egészséges szeretnék lenni, és boldog. Családot is szeretnék, mert attól hogy profi versenyző vagyok, nem akarom kihagyni a családalapítást az életemből, és azt sem hogy gyermekem legyen.
Legutóbbi eredményei összegezve. A 2025-ös tavaszi/nyári szezonban 9 versenyen vett részt. Nyolc alkalommal nyert, 6 alkalommal lett második, 4 alkalommal harmadik és 2 alkalommal negyedik. Az őszi szezonban a Fittparádén megnyerte kategóriáját, november 16-án pedig Európa-bajnokságra utazik majd Milánóba, profi kártyával.