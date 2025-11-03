1 órája
Új fitness terem nyílik Győrben, mutatjuk hol
Új fitness terem keresi bérlőjét Győrben.
A Facebookon bukkantunk a hirdetésre, miszerint új fitness terem készül az új győri lakóparkban.
Új fitness terem nyílik Győrben
Új fitness terem nyílhat Győr frekventált részén, a Szauter Lakóparkban, melyet a tervek szerint 2026 első felében adnak át.
A Szauter Lakóparkban egy 483 m²-es, négy részre osztható edzőtér keresi bérlőjét.
A helyszín Győr forgalmas részén található, minden szükséges kiszolgáló résszel, amire egy fitness teremben szükség lehet.
Parkolási lehetőséget is biztosítanak a terembe érkezők számára.
További részleteket a kiemelt szavakra kattintva olvashatnak. Nemrégiben írtunk, hogy szintén ebben a lakóparkban étterem is nyílhat.
