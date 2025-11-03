november 3., hétfő

Győző névnap

10°
+21
+10
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Edzési lehetőség

2 órája

Új fitness terem nyílik Győrben, mutatjuk hol

Címkék#edzés#fitnessz#győr#lakópark

Új fitness terem keresi bérlőjét Győrben.

Kisalföld.hu

A Facebookon bukkantunk a hirdetésre, miszerint új fitness terem készül az új győri lakóparkban.

A győri Szauter Lakóparkban új fitness terem nyílhat.
Új fitness terem költözhet Győrbe. Forrás: Shutterstock

Új fitness terem nyílik Győrben

Új fitness terem nyílhat Győr frekventált részén, a Szauter Lakóparkban, melyet a tervek szerint 2026 első felében adnak át.

A Szauter Lakóparkban egy 483 m²-es, négy részre osztható edzőtér keresi bérlőjét.

A helyszín Győr forgalmas részén található, minden szükséges kiszolgáló résszel, amire egy fitness teremben szükség lehet. 

Parkolási lehetőséget is biztosítanak a terembe érkezők számára.

További részleteket a kiemelt szavakra kattintva olvashatnak. Nemrégiben írtunk, hogy szintén ebben a lakóparkban étterem is nyílhat.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu