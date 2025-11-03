Új fitness terem nyílik Győrben, mutatjuk hol

A Facebookon bukkantunk a hirdetésre, miszerint új fitness terem készül az új győri lakóparkban.

Új fitness terem nyílhat Győr frekventált részén, a Szauter Lakóparkban, melyet a tervek szerint 2026 első felében adnak át.

A Szauter Lakóparkban egy 483 m²-es, négy részre osztható edzőtér keresi bérlőjét.