Fél évszázada ballagtak, most újra találkoztak az egykori diákok Mosonmagyaróváron

Nagy tisztelettel és szeretettel emlékeztünk 2025. október 31-én osztályfőnökünkre, a néhai Orbán Györgyné, Ági nénire és elhunyt osztálytársainkra. 1975-ben végeztünk Mosonmagyaróváron, a 10. számú (ma Piarista) általános iskolában. Ezen alkalomból jöttünk össze 50 év után. A kép jobb szélén dr. Réti Józsefné, Zsuzsa néni tanárunk és Orbán György úr látható