november 2., vasárnap

Achilles névnap

19°
+22
+12
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
A múlt emlékei

1 órája

Fél évszázada ballagtak, most újra találkoztak az egykori diákok Mosonmagyaróváron

Címkék#osztály#Mosonmagyaróvár#találkozás

Fél évszázad után találkoztak Mosonmagyaróváron az egykori diákok.

Kisalföld.hu
Fél évszázada ballagtak, most újra találkoztak az egykori diákok Mosonmagyaróváron

Fotó: Pintér Zoltán

Nagy tisztelettel és szeretettel emlékeztünk 2025. október 31-én osztályfőnökünkre, a néhai Orbán Györgyné, Ági nénire és elhunyt osztálytársainkra. 1975-ben végeztünk Mosonmagyaróváron, a 10. számú (ma Piarista) általános iskolában. Ezen alkalomból jöttünk össze 50 év után. A kép jobb szélén dr. Réti Józsefné, Zsuzsa néni tanárunk és Orbán György úr látható

 - írta leveléhez olvasónk és mellékelt egy képet is.

Fotó és szöveg: Pintér Zoltán

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu