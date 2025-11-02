A múlt emlékei
1 órája
Fél évszázada ballagtak, most újra találkoztak az egykori diákok Mosonmagyaróváron
Fél évszázad után találkoztak Mosonmagyaróváron az egykori diákok.
Fotó: Pintér Zoltán
Nagy tisztelettel és szeretettel emlékeztünk 2025. október 31-én osztályfőnökünkre, a néhai Orbán Györgyné, Ági nénire és elhunyt osztálytársainkra. 1975-ben végeztünk Mosonmagyaróváron, a 10. számú (ma Piarista) általános iskolában. Ezen alkalomból jöttünk össze 50 év után. A kép jobb szélén dr. Réti Józsefné, Zsuzsa néni tanárunk és Orbán György úr látható
- írta leveléhez olvasónk és mellékelt egy képet is.
Fotó és szöveg: Pintér Zoltán
